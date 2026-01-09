Siirry pääsisältöön
Metsätilan myyjän kannattaa reilusti kertoa tyvilahosta ostajalle
Ostajan pitää myös ottaa selvää myytävästä metsästä, muistuttaa kiinteistönvälittäjä, Länsi-Suomen metsätilat oy:n toimitusjohtaja
Jukka Pusa
.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsänhoito
9.1.2026
21:00
Henrik Hohteri
Jukka Pusa
