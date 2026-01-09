Koskisen jatkaa investointejaan vanerituotantoon, lisää automaatiota kapasiteetin nostamiseksiKoskisen käyttää levyteollisuutensa nykyaikaistamiseen noin 20 miljoonaa euroa.
Puutuoteyhtiö Koskisen jatkaa investointejaan levyteollisuuteen. Yhtiö kertoo uudistavansa viilun jatkojalostusta laadun ja tuottavuuden parantamiseksi.
Tulevan kesän seisokkiin ajoittuvien investointien kokonaisarvo on noin seitsemän miljoonaa euroa.
”Vuonna 2026 toteutettavilla investoinneilla korvataan ja modernisoidaan vanhentunutta tekniikkaa esimerkiksi viilun saumauksessa ja jatkamisessa sekä kuumapuristuksessa”, sanoo yhtiön levyteollisuudesta vastaava johtaja Tom-Peter Helenius tiedotteessa.
Viime vuonna yhtiön investoi levyteollisuuden tukkien käsittelyn tehostamiseen, viilukuivaukseen, pinnoitukseen ja levyjen käsittelyn automatisointiin yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.
”Kaikki vuoden 2025 aikana toteutetut investoinnit on nyt otettu onnistuneesti käyttöön”, Helenius sanoo.
Vuosille 2025–2027 ajoittuvilla investoinneilla Koskisen tavoittelee volyymin kasvua, tuotannon virtaviivaistamista ja automatisointia. Vanerituotannon kapasiteetin on määrä kasvaa nykyisestä 65 000 kuutiosta 85 000 kuutioon.
Koskisen tekee koivuvanerituotteita kevyisiin ja raskaisiin kuljetusajoneuvoihin, stanssaustyökaluihin, sisustukseen, kalusteisiin ja huonekaluihin.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat