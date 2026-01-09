Siirry pääsisältöön
Metsäyhtiöt eivät halua jakaa hakkuukoneiden keräämää lahotietoa
Hakkuukoneiden keräämä tieto tyvilahosta olisi kelpo apuväline esimerkiksi metsän arvon määrityksessä. Tietoa ei kuitenkaan haluta jakaa.
Metsä
|
Metsänhoito
9.1.2026
09:23
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
hakkuukonedata
juurikääpä
tyvilaho
