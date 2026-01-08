Sudenmetsästys on määrätty päättyväksi nyt kaikkiaan kuudella kiintiöalueella Kuudella kiintiöalueella on saatu saaliiksi ennalta alueelle määritelty susimäärä.

Jaa Kuuntele

Kiintiömetsästys on määrätty lopetettavaksi Eurajoen ja Humppilan kiintiöalueella. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen riistakeskus on tänään 8.1. määrännyt suden kiintiömetsästyksen lopetettavaksi Eurajoen ja Humppilan kiintiöalueella. Jo aiemmin määräys on annettu Kustavin, Kytäjän, Aura-Paimion ja Pahkavaaran kiintiöalueilla.

Määräys annetaan suden kiintiömetsästyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla silloin, kun alueellinen kiintiö on saatu täytettyä. Metsästys jatkuu vielä lopuilla 10 alueella.

Keskiviikkona 8. tammikuuta kello 14.45 mennessä saaliiksi on saatu yhteensä 75 sutta. Näistä uroksia on ollut 43 ja naaraita 32. Kokonaiskiintiöstä on jäljellä vielä 25 sutta.

Kiintiöalueet on valittu ennen kaikkea turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla on esiintynyt huomattavia susien aiheuttamia vahinkoja tai turvallisuushuolia.

Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.