Miksi puusta ei rakenneta enemmän? Ylen MOT-ohjelma ruotii puurakentamisen ongelmia ja leimaa puurakentamisen tavoitteet ylioptimistisiksi

Janne Järvinen/Yle Kuvapalvelu

Moni ei usko, että hallituksen tavoite tuplata puun käyttö julkisessa rakentamisessa voisi toteutua tällä hallituskaudella. Sahatavaran paisunut kysyntä heijastuu materiaalien toimitusvaikeuksina työmaille.

Ylen MOT-ohjelma pureutuu tänään maanantaina kello 20.00 puurakentamisen ongelmiin. Miksi puusta ei rakenneta enemmän? Puun käytön pitäisi julkisessa rakentamisessa tuplaantua tämän hallituskauden aikana. MOT lupaa avata useita syitä siihen, miksi tavoite on ylioptimistinen.

Ääneen pääsevät kilpailevan betoniteollisuuden edustajat. ”Vaikea kuvitella, että puuteollisuuden tuotantokapasiteetti moninkertaistettaisiin ihan muutamassa vuodessa”, hämmästelee Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.

Korona-aika on tehnyt temput myös rakennusalalle. Esimerkiksi sahatavaran ja CLT:n eli ristiinlaminoidun massiivipuun hinta on noussut ja monella työmaalla on kohdattu toimitusvaikeuksia.

”Koronan alkaessa kukaan ei olisi uskonut, että sahatavaralle tulee tällainen kysyntä”, toteaa Tommi Sneck, Koskisen sahateollisuuden johtaja ja Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja.

Ohjelman nimi on dramaattisesti Puurakentamisen menetetty mallimaa. Tiedä sitten, onko tavoitteet menetetty vai meneekö niiden toteutumiseen vain pidempi aika. Puu on materiaalina ilmastoystävällinen ja sitoo hiiltä toisin kuin betoni, josta tosin on kehitetty ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja.

Betonialan ammattilaiset arvostelevat puurakentamisen kalleutta. Toisaalta kyselyjen perusteella osa ihmisistä on valmiita maksamaan enemmän päästessään asumaan puiseen kerrostaloon. Puhe on nimenomaan kerrostaloista, koska pientalopuolella puu on pitänyt pintansa kiitettävästi.

Puurakentaminen voi myös tarjota kaupungeille väylän päästä lähemmäs hiilineutraaliustavoitteitaan. Katsotaan maanantaina, millaisen kattauksen asiasta kiistan­alaisia aiheita raflaavasti käsittelevä MOT meille tarjoilee.

Yle TV1 maanantaina klo 20.00