Suomi hakee EU-tukea paperiteollisuuden irtisanotuilleTukirahoja on määrä käyttää uudelleentyöllistymistä edistäviin hankkeisiin.
Suomi hakee EU:n globalisaatiorahastosta (EGR) tukea paperiteollisuuden irtisanotuille. Hakemus jätetään ensi vuoden puolella, kun kokonaiskuva irtisanottavien määrästä tarkentuu, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.
Paperiteollisuudessa menetetään työpaikkoja, kun UPM sulkee Kaukaan paperitehtaan Lappeenrannassa. Yhtiö kertoi lokakuun alussa vähentävänsä yhteensä 220 henkilöä. Osa heistä siirtyy muihin tehtäviin tai eläkkeelle.
Tukirahoja on määrä käyttää uudelleentyöllistymistä edistäviin hankkeisiin. Tukikausi on kaksi vuotta, ja tukirahoista tulee 60 prosenttia EU:n kassasta, loput rahoitetaan kansallisesti.
Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan tarkoitus on varmistaa, että irtisanottujen osaaminen saadaan nopeasti Suomen työmarkkinoiden käyttöön.
”Euroopan globalisaatiorahaston tuen avulla haluamme varmistaa räätälöidyt palvelut myös heille, jotka eivät työllisty heti”, Marttinen sanoi tiedotteessa.
Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan tuen avulla voidaan vastata paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja varmistaa, että osaaminen ohjautuu uusille kasvualoille.
Suomi on hakenut ja käyttänyt globalisaatiorahaston tukimahdollisuuksia ennenkin, esimerkiksi STX-telakan irtisanomisten ja Anttilan konkurssin yhteydessä. Sitä on käytetty myös Nokian suurten irtisanomisten yhteydessä.
