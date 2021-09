”Sahayrityksillä historiallisen hyvä kvartaali” – hinnoissa voidaan nähdä korjausliikkeitä alaspäin, mutta kysyntä jatkunee hyvänä

Markkinoilla on nyt edessä tasaantumisvaihe, Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha uskoo.

Kuhmo Oy:n tuotantokapasiteetti kasvaa 400 000 kuutiometristä 600 000 kuutiometriin, kun uusi sahalinja valmistuu parin vuoden päästä. Martti Ohtonen lajitteli sahaukseen meneviä tukkeja yrityksen tuotantolaitoksella Kuhmossa viime viikolla.

Sahatavaramarkkinoilla eletään huippusuhdannetta, joka on ollut jopa kuumempi kuin vuonna 2007 nähty buumi.

”Kyllä tämä on varmasti historiallisen hyvä kvartaali”, Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha kuvaa vuoden kolmatta neljännestä.

Vuonna 2007 nähty sahatavaran hintojen jyrkkä nousu päättyi hintojen romahdukseen seuraavana vuonna.

Ruha uskoo, että markkinoilla on nyt edessä tasaantumisvaihe. Sahatavarakauppaa käydään kuitenkin vakaammalla pohjalla kuin edellisessä huipussa.

”Hinnoissa voidaan nähdä korjausliikkeitä alaspäin, mutta kysyntä jatkunee hyvänä.”

Näkemystään hän perustelee sahatavaran matalalla varastotasolla ja ennustetulla maailmantalouden kovalla kasvuvauhdilla.

Ruhan kanssa samaa mieltä ovat Danske Bankin haastattelemat ruotsalaiset sahajohtajat, jotka ennustavat vain lievää hintojen laskua.

Toissa viikolla julkistetussa metsäsuhdannekatsauksessa Danske Bank itse arvioi sahatavaran hintojen voivan laskea 25–40 prosenttia nykyiseltä huipputasolta. Alennuksia on pankin mukaan odotettavissa vuoden viimeisen neljänneksen alussa lokakuussa.

Vaikka hinnat heikkenisivät 40 prosenttia, hintataso olisi edelleen korkea ja sahayritykset tekisivät edelleen hyvää tulosta, Danske Bankin Skog & Ekonomi -katsauksessa todetaan.

Ruha ei vielä halua arvioida, tekeekö Kuhmo Oy tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystuloksen.

”Sitä on parempi katsoa lähempänä joulua, mutta hyvä vuosi meille tulee.”

Sahatavaran vientihinnat ovat kohonneet selvästi korkeammalle kuin vuoden 2007 kuumassa suhdanteessa.

Yhdysvallat ja Kiina kattavat yli 40 prosenttia maailman havusahatavaramarkkinasta. Siksi muutoksia kyseisillä alueilla seurataan tarkasti.

Yhdysvalloissa nähtiin sahatavaran hinnoissa kaikkien aikojen huippu toukokuussa. Sen jälkeen hinnat ovat laskeneet useita kymmeniä prosentteja ja päätyneet nousua edeltävälle tasolle.

Kun Yhdysvaltain sahatavaramarkkina on heikentynyt, niin sinne paljon sahatavaraa vieneiden saksalaisten sahayritysten odotetaan lisäävän myyntiä Englantiin, Danske Bank arvioi katsauksessaan.

Näin kilpailutilanne kiristyisi Britanniassa, mikä on noussut suomalaisten sahojen suurimmaksi vientikohteeksi. Vienti Suomesta Britanniaan kaksinkertaistui tammi–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta.

Sahateollisuus teki ennätystuloksia tämän vuoden toisella neljänneksellä.

Kiina on ostanut havusahatavaraa ulkomailta tämän vuoden tammi–heinäkuussa 27 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vienti Suomesta Kiinaan väheni ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 38 prosenttia viimevuotisesta.

Samaan aikaan kun sahatavaran tuonti Kiinaan on vähentynyt, maahan on ostettu aiempaa enemmän tukkia Uudesta-Seelannista ja Saksasta. Kiinassa sahatavaran käyttöä on myös korvattu muilla materiaaleilla kuten bambulla tai erilaisilla komposiiteilla.

Viime viikkoina julkistetut monet talouden luvut viestivät Aasian talousmahdin kasvuvauhdin hiipumisesta.

Suomalaisten sahojen tuotanto on nousemassa viime vuoden 10,9 miljoonasta kuutiometristä noin 12 miljoonaan kuutiometriin tänä vuonna, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori arvioi.

Vienti on kohoamassa näillä näkymin hänen mukaansa 8,3 miljoonasta noin 9 miljoonaan kuutiometriin.

Erityisen tervetulleena Merivuori pitää kotimaisen kulutuksen kasvua.

”Kaikenlaisella korjaus- ja piharakentamisella on ollut korona-aikana suuri vaikutus sahatavaran kulutuksessa.”

Huippusuhdanne ja myös sahatavaran hyvät pitkän ajan näkymät ovat vahvistaneet sahateollisuuden uskoa investointeihin.

Kuhmo Oy:n ilmoittamat investoinnit nousevat 43 miljoonaan euroon viime 1,5 vuoden aikana. Uuden sahalinjan valmistuessa vuonna 2023 tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä noin 400 000 kuutiometristä 600 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa.

Kuhmo Oy on erikoistunut pikkutukkien ja parrujen sahaukseen, joita tuotannosta on ollut noin kolmannes.

”Uudellakin sahalinjalla pystytään sahaamaan tehokkaasti tukkeja 10 senttimetrin latvaläpimitasta lähtien. Näin meillä on joustavuutta vastata puumarkkinan luontaisen tarjontaan”, toimitusjohtaja Ruha sanoo.

Parin vuoden päästä valmistuva Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on muuttamassa puun kysyntää ja puuvirtojen suuntaa laajalla alueella. Kilpailu pieniläpimittaisesta puusta on kiristymässä ja toisaalta biotuotetehtaan kuitupuun hankinnan myötä tukkia tulee markkinoille noin miljoona kuutiometriä nykyistä enemmän.

