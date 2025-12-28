Metsästyslupien hinnat nousevat – kanalintulupa selvästi suosituinMaa- ja metsätalousministeriö on antanut uuden asetuksen Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvista ja niiden hinnoista tuleville vuosille.
Metsästyslupien hinnat nousevat vuodenvaihteessa. Valtion alueiden suosituin metsästyslupa eli kanalintulupa maksaa vuodenvaihteen jälkeen 22 euroa vuorokaudelta nykyisen 20 euron sijaan. Kanalintulupia hankitaan vuosittain yli 60 000 kappaletta.
Metsähallitus kertoo tiedotteessaan, että ainoastaan vapaa-ajankalastajille myytävä vapalupa on suositumpi valtion alueilla kuin metsästäjien kanalintulupa. Metsästäjät ostaisivat paljon enemmänkin kanalintulupia, mutta niiden myyntiä rajoitetaan, jotta riistakannat eivät vaarantuisi eikä alueilla olisi ruuhkaa.
Vesilintuja ja jäniksiä pääsee jatkossa pyytämään 13 euron vuorokausihintaan nykyisen 12 euron sijaan.
Lupien kysyntä jakaantuu kuitenkin epätasaisesti: suosituimpien alueiden luvat myydään loppuun sekunneissa, kun taas suurin osa alueista on sellaisia, ettei kaikkia myytäväksi varattuja lupia koskaan myydä loppuun.
”Metsäkaurislupa otetaan aluksi käyttöön vain joillakin alueilla.”
Ministeriön asetuksella valtion alueille perustetaan kokonaan uusi lupa metsäkauriin pyyntiin. Metsäkaurisjahti ei vaadi erillistä pyyntilupaa, joten maanomistajan metsästyslupa riittää.
”Metsäkaurislupa otetaan aluksi käyttöön vain niillä lupa-alueilla, joihin on muodostunut elinvoimainen ja metsästettävä kauriskanta”, metsästyksen johtava asiantuntija Ahti Putaala Metsähallituksesta sanoo.
Metsäkaurislupa maksaa vuorokaudelta 22 euroa ja 60 euroa metsästysajalta 1.9.–15.2. Keväinen metsäkaurispukin metsästys valtion alueilla ei ole mahdollista jatkossakaan.
Karhunmetsästyslupia voi jatkossa ostaa vuorokauden ja koko kauden lisäksi viikoksi. Tätä lupaa metsästäjät ovat paljon toivoneet, sillä käytännössä moni metsästää karhua viikon ajan.
Karhunmetsästyksen vuorokausilupa laskee 30 eurosta 22 euroon. Uusi viikkolupa maksaa 60 euroa, ja kausiluvan hinta nousee 60 eurosta 120 euroon. Suden tai ilveksen metsästysluvan hinta nousee 30 eurosta 33 euroon.
Kaikki metsästys- ja kalastuslupien hinnat perustuvat lupien kustannuksiin, eli niillä ei tehdä voittoa valtiolle.
Hinnat 2026
Metsästyslupien hintoja vuonna 2026. Vanhat hinnat merkitty sulkuihin.
Kanalintulupa, vuorokausi, 22 euroa (20 euroa)
Vesilintu- ja jänislupa, vuorokausi, 13 euroa (12 euroa)
Pienriistan kausilupa 176 euroa (160 euroa)
Pienriistan kausilupa (ei sisällä kanalintuja), 90 euroa (76 euroa)
Pienpetokausilupa,13 euroa, (12 euroa)
Majavakausilupa, 28 euroa (25 euroa)
Metsäkaurislupa ajalle 1.9.–15.2., 60 euroa (uusi lupa)
Metsäkaurislupa, vuorokausi, 22 euroa (uusi lupa)
Karhunmetsästys, vuorokausi, 22 euroa (30 euroa)
Karhunmetsästys, viikko, 60 euroa (uusi luvan kesto)
Karhunmetsästys, kausi, 120 euroa (60 euroa)
Suden tai ilveksen metsästyslupa, 33 euroa (30 euroa)Artikkelin aiheet
