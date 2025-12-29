Suden kiintiömetsästys vaatii vielä asetusten hyväksymistä tämän vuoden puolella Päätöksestä suden metsästyksen aloittamiseksi tiedotetaan ennen vuodenvaihdetta.

Suden kiintiömetsästyksen lainsäädäntö on valmistelussa viimeisille metreille saakka. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suden kiintiömetsästyksen lainsäädäntö on valmistelussa viimeisille metreille saakka. Metsästyksen käynnistyminen edellyttää muutoksia metsästyslakiin, valtioneuvoston asetuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusta.

Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli asetusehdotuksen suden metsästysalueiksi ja niitä koskeviksi kiintiöiksi metsästysvuodelle 2025–2026. Kiintiöt olivat lausuntokierroksella 18.12.2025 saakka. Lausuntoja annettiin 25 kappaletta. Myös ministeriön susiasetus on tarkoitus hyväksyä ennen vuodenvaihdetta.

Eduskunta hyväksyi metsästyslain muutoksen 16. joulukuuta ja metsästyslain muutokset on vahvistettu tasavallan presidentin esittelyssä maanantaina 22. joulukuuta

Valtioneuvoston asetukset viedään hyväksyttäväksi 30. joulukuuta pidettävään valtioneuvoston yleisistuntoon.