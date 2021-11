Metsäyhtiöt pörssissä: Lilliputti Spinnovan arvo on ison yhtiön luokkaa, kolme suurta tekivät kaksinkertaiset tulokset vuodentakaiseen verrattuna

Timo Filpus

Hyvistä tuloksista lokakuun lopussa kertoneiden metsäyhtiöiden kurssit ovat kehittyneet kuluneen 12 kuukauden aikana eri tahtiin. Hyvän metsä­suhdanteen ansiosta kaikki kolme suurta, UPM-Kymmene, Metsä Board ja Stora Enso, tekivät heinä–syyskuulta erinomaiset, noin kaksinkertaiset tulokset vuodentakaiseen verrattuna.

Viime vuoden lokakuun lopusta tämän vuoden lokakuun loppuun Metsä Boardin osake kallistui peräti 36 prosenttia. UPM-Kymmenenkin osakkeen hinta nousi vuodessa 21 prosenttia. Stora Enson vaihdetumpi kansanosake R hyötyi nousubuumista 15 prosenttia. Mehevimmin viime lokakuun slopussa metsäosakkeisiin laitettu euro poiki siis Metsä Boardin osakkeessa.

Vaikka kaikki kolme osaketta ovat nousseet vuoden aikana, näistä Stora Enson kurssi on kehittynyt niukimmin pörssin yleisindeksiin verrattuna. Tosin jos osakkeita tarkastelee kymmenen vuoden perspektiivillä, kaikki ovat peitonneet yleisindeksin kehityksen. Se kuvastaa ainakin sitä, että yhtiöt ovat pystyneet muuntautumaan maailman muutoksen tahtiin. Paperitukijalan rinnalle ja ohi on kasvanut muuta tuotantoa, ja uutta on porstuassa muhimassa.

Osakkeiden nousu tarkoittaa samalla myös markkina-arvon nousua. UPM:n markkina-arvo oli lokakuun lopussa kohonnut noin 17 miljardiin euroon. Stora Enson markkina-arvo oli noin 12 miljardia euroa ja Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin 3 miljardia.

Oma lukunsa on sellusta ja muista biomateriaaleista tekstiilikuitua jalostava jyväskyläläinen Spinnova. Yhtiö tuli Helsingin pörssin Nasdaq First North -listalle juhannuksen nurkilla. Siihen on ladattu kovat odotukset, sillä Spinnovan markkina-arvo oli lokakuun lopulla lähes 800 miljoonaa euroa. Nyt tosin jo alempi. Ponnistusvaiheessa olevan yhtiön liikevaihto oli tammi–kesäkuussa vajaat 400 000 euroa. Monen kasvuyrityksen tapaan sen tulos oli vielä pakkasella.

Spinnova rakentaa parhaillaan ensimmäistä kaupallisen kokoluokan tehdastaan Jyväskylään. Sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2022 lopussa. Yhteistyötä yhtiö tekee sellujätti Suzanon kanssa tavoitteenaan valmistaa yli miljoona tonnia tekstiilikuitua kymmenen vuoden kuluessa. Samalla Spinnova tavoittelee vuotuisen liikevoiton nousua yli 200 miljoonaan euroon. Lokakuun lopussa kurssi oli 60 prosenttia yli kesän aloitustason.

Lokakuussa Stora Enson, UPM:n ja Metsä Boardin kursseja värisytti hetken esille noussut kartelliepäily sellumarkkinoilla. Kurssilasku korjaantui kuitenkin nopeasti, eikä lisätietoja asiasta saatu paljoakaan yhtiöiden tuloskatsausten yhteydessä.

Tulevia näkymiään yhtiöt sen sijaan arvioivat seuraavasti: Metsä Boardin mukaan kartonkien kysyntä pysyy vahvana ja keskimääräiset hinnat nousevat. Markkinasellun tilanne pysyy vakaana Euroopassa, mutta Kiinassa kysyntä voi laskea. Kustannusten nousu sen sijaan pienentää yhtiön kannattavuutta.

UPM totesi sen loppuvuoden näyttävän hyvältä ja jälkimmäisen vuosipuoliskon olevan tulosmielessä parempi kuin ensimmäinen. Stora Enso puolestaan totesi, että tämän vuoden liiketulos on kovempi kuin viime vuonna. Se on helppo luvata, koska jo heinä–syyskuussa koko viime vuoden tulos oli ylitetty. Samanlainen tilanne oli myös UPM:llä ja Metsä Boardilla.

Kuten Spinnovalla, myös isoilla yhtiöillä muhii tuotepadassaan monia uusia tuotteita ja potentiaalisia tehdashankkeita. Ensimmäisten joukossa tänä talvena odotetaan tietoa UPM:n biodiesel­jalostamosta ja sen mahdollisesta rakentumisesta Kotkaan.