UPM pyytää käräjäoikeutta turvaamaan lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn mahdollisen lakon aikana – "Paperiliiton päätös toimia ilman lakkorajoja kohtuuton sivullisia kohtaan"

Paperiliiton mukaan uudenvuodenpäivänä uhkaava lakko voidaan vielä välttää, jos UPM hyväksyy esityksen. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

UPM kertoi keskiviikkona illalla jättäneensä Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen. Siinä vaaditaan, että käräjäoikeus määrää Paperiliiton asettamaan lakkorajat, joilla yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeät toiminnot UPM:n tehtailla rajataan mahdollisen lakon ulkopuolelle.

Turvaamistoimihakemus koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

"Paperiliiton päätös toimia ilman lakkorajoja on täysin kohtuuton sivullisia kohtaan. Nyt kaupungeissa joudutaan miettimään, miten esimerkiksi hoitolaitosten tai sairaaloiden lämmitys turvataan", sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela.

UPM kertoi myös, että työehtosopimuksella, joka on Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen, ei ole niin sanottua jälkivaikutusta, sillä UPM ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

Paperiliiton mukaan syynä lakkovaroitukseen on se, että osapuolet eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen. UPM on puolestaan halunnut solmia erilliset sopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppani.

Liiton mukaan UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja vuoden alusta. UPM on perustellut erillisten sopimusten merkitystä liiketoiminta-alueille sanomalla, että nykyinen sopimusjärjestelmä on rakennettu paperin kasvuun eikä palvele monialaista yritystä.

Liiketoiminta-alueilla on omanlaista tuotantoa: graafisia papereita, tarroja, erikoispapereita, sellua ja biopolttoaineita. Eri osa-alueita on UPM:n mukaan vaikea niputtaa yhden työehtosopimuksen alle.

UPM:llä on Suomessa 6 800 työntekijää. Näistä paperipuolella on 1 900 työpaikkaa.

