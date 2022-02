Suuri yleisö löysi Seitsemisen – 40 vuotta täyttävän kansallispuiston ulkoilureittejä ja taukopaikkoja lisätään

Salla Penttila

Multiharjun aarnimetsä on eteläisen Suomen laajin aarnimetsä ja lajinsa vanhimpia alueella. Se suojeltiin jo yli sata vuotta sitten, vuonna 1910.

Metsähallitus päivittää Ylöjärvellä Pirkanmaalla sijaitsevan Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelmalla tarkennetaan kansallispuiston perustamisen ja luonnonsuojeluohjelmien tavoitteita sekä sovitetaan ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa.

Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioiminen on tärkeää suunnitteluprosessissa, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.

”Kaikilla Seitsemisen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä. Kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille julkaistaan karttapohjainen verkkokysely", kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Teemu Rintala.

"Toivomme ihmisten kertovan mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Koronatilanteesta riippuen tulemme myös järjestämään yleisötilaisuuksia."

Seitsemisen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2008. Tuosta ajasta käyntimäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin.

Viime vuonna puistossa kävi noin 50 000 ihmistä.

"Puistossa on kattava reittiverkosto, mutta reittien ja taukopaikkojen täydentäminen on tarpeen huomioiden käyntimäärien kasvu ja uudet liikkumismuodot. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla", Metsähallituksen puistonjohtaja Tuula Peltonen kertoo.

Seitsemisen kansallispuisto edustaa ainutlaatuista pirkanmaalaista metsä- ja suoluontoa. Erikoisuutena ovat alueelle hiljattain vapautetut metsäpeurat. Seitsemisen yhteydessä sijaitsee vuonna 1859 perustettu Koveron kruununmetsätorppa, joka rakennusperintöineen ja perinnemaisemineen tuo arvokkaan lisän kokonaisuuteen.

