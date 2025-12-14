Säteilyturvakeskus mittasi lähes 900 ruokasienen radioaktiivisuudenEtsitty radioaktiivinen aine on peräisin Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta vuodelta 1986.
Säteilyturvakeskus (STUK) järjesti heinäkuusta marraskuun loppuun asti kestäneen Sienet 2025 -kampanjan selvittääkseen ruokasienilajien radioaktiivisen cesiumin (Cs-137) pitoisuuksia ja pitoisuuseroja maan eri osissa ja eri sienilajeissa. Etsitty radioaktiivinen aine on peräisin Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta vuodelta 1986.
Laboratorionjohtaja Sinikka Virtanen STUKista toivoi kesäkuussa, että kampanjan avulla STUK saisi paljon näytteitä eri sienilajeista eri puolilta maata tutkittavaksi. Kampanjan päätyttyä hän voi todeta, että toive toteutui.
”Koska emme ole aikaisemmin tällaista kampanjaa järjestäneet, emme osanneet oikein ennustaa, kuinka paljon sieninäytteitä saisimme”, Virtanen sanoo.
”Näytteitä tuli joka tapauksessa niin paljon, että kampanjan voi sanoa onnistuneen erinomaisen hyvin”, Virtanen sanoo ja kiittelee sienestäjiä.
Tarkalleen STUK sai mitattavakseen 880 sieninäytettä. Virtanen korostaa, että kampanjan onnistumisen kannalta ei ollut tärkeää vain näytteiden määrä, vaan erityisesti se, että näytteitä saatiin käytännössä koko Suomen alueelta, Ahvenanmaalta Inariin.
Eniten näytteitä STUKiin tuli luonnollisesti suomalaisten suosikkisienistä, esimerkiksi keltavahveroista eli kantarelleista ja suppilovahveroista.
Tulokset kootaan ensi keväänä julkaistavaan raporttiin. Jo sitä ennen jokainen näytteitä lähettänyt saa tiedon omien sieniensä radioaktiivisudesta. Sienikampanjan ja kampanjaan osallistuneiden sienestäjien avulla on saatu päivitettyä tieto sienten radioaktiivisuudesta ajan tasalle.
