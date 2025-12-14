Lumettomuus ja kiristyneet kukkaronnyörit hillitsevät joulukuusikauppaa Kun maan talous mataa, kuluttajat haluavat pienempiä eli halvempia joulukuusia.

Joulupuuseuran arvion mukaan Suomessa hankitaan vuosittain noin 1,4 miljoonaa aitoa joulukuusta, joista noin miljoona tulee kotimaisilta viljelmiltä. LEHTIKUVA / Jussi Nukari.

Suomessa joulukuusien kauppa kävisi paremmin, jos maassa olisi enemmän lunta. Näin arvioi STT:lle puheenjohtaja Timo Kauppila joulupuiden kasvattajia edustavasta Joulupuuseurasta.

Kauppila sanoo, että vaikka kuluvan sesongin kuusikauppa on lähtenyt jo sujuvasti käyntiin, valkoisempi joulunaika siivittäisi myyntiä. Hänen mukaansa lumisen jouluinen sää vaikuttaa kuusien myyntiin merkittävästi.

”Aina se helpottaisi, jos vähän saataisiin valkoista väriä maahan. Kyllä se vaan vaikuttaa, kun joulufiilistä tulee enemmän”, Kauppila tuumaa.

Toistaiseksi joulukuun sää on suosinut kuusikauppiaita lähinnä pohjoisessa. Kuluneen viikon aikana lunta saatiin jonkin verran muuallekin Suomeen, mutta alkavalla viikolla on jälleen luvassa laajalti käänne suojan puolelle. Etelässä voi olla plussaa jopa öisin.

Joulupuuseuran arvion mukaan Suomessa hankitaan vuosittain noin 1,4 miljoonaa aitoa joulukuusta.

Lumisuuden lisäksi joulukuusten menekkiin vaikuttavat pitkälti samat lainalaisuudet kuin muuhun kaupankäyntiin. Vallalla oleva Suomen talouden alavireisyys näkyy kuusiostoksilla niin, että ihmiset haluavat useammin pienempiä eli halvempia kuusia.

”Kun on tiukat ajat, kalliimpien ja isojen kuusten kysyntä pienenee. Kaupastakin haetaan tarjoustavaraa, ja vähän sama se on kuusissa. Suhdanteet vaikuttavat erityyppisten kuusien valintaan”, Kauppila kertoo.

Joulupuuseuran arvion mukaan Suomessa hankitaan vuosittain noin 1,4 miljoonaa aitoa joulukuusta. Niistä noin miljoona tulee kotimaisilta viljelmiltä. Joka viides taas haetaan omin nokin metsästä, ja loput tulevat ulkomailta.

Kauppila ei halua lähteä arvailemaan, paljonko näillä määrillä liikkuu kuusimarkkinoilla rahaa, koska faktatietoa asiasta hänellä ei ole.

”Minulla ei ole oikein mitään faktaa, että mikä on kuusien keskihinta. Jokainen kasvattaja hinnoittelee itse puunsa, ja hinnat vaihtelevat”, hän toteaa.

Kauppila kuitenkin arvioi, että kuusten hinnat ovat pysyneet viime vuodet pitkälti samana eikä suuria heilahteluja ole tullut suuntaan tai toiseen.

Tilastokeskukselta sen sijaan löytyy tietoa kuusikaupassa liikkuvista summista. Keskuksen arvion mukaan joulukuusimyynnin arvo on Suomessa noin 32 miljoonaa euroa.

Suomalaiset ovat kuusiostoksilla nykyään yhä kiinnostuneempia puun alkuperästä.

Joulupuuseura edustaa suomalaisia kuusenkasvattajia, jotka markkinoivat tuotettaan paitsi kotimaisuudella myös aitoudella ja sen mukanaan tuomalla kuusen tuoksulla. Jäsenistön suoria kilpailijoita kun ovat ulkomailta tuodut kuuset ja muovista valmistetut tekokuuset.

Kilpailusta huolimatta Kauppila uskoo aidon kotimaisen kuusen asemaan osana suomalaisten jouluperinteitä. Hänen mukaansa suomalaiset ovat kuusiostoksilla nykyään yhä kiinnostuneempia nimenomaan puun alkuperästä.

”Siinä on vähän trendiäkin, että halutaan kuusen olevan suomalainen ja vieläpä tietää, missä päin maata se on kasvanut”, Kauppila sanoo.

Hän ei myöskään usko, että tuontikuuset olisivat merkittävästi halvempia kuin suomalaiset. Esimerkiksi Keski-Euroopassa, kuten Saksassa, kuuset ovat Kauppilan mukaan keskimäärin kalliimpia kuin Suomessa.

Kauppila ei usko muovikuusenkaan syrjäyttävän aitoa puuta joulunvietossa. Hän näkee kummallekin vaihtoehdolle tilaa suomalaisten olohuoneissa.

”Muovikuusia on ollut merkittävästi tarjolla ainakin 20 viime vuotta. Sillä on oma roolinsa ja aidolla kuusella omansa. Molemmat vaihtoehdot on hyvä olla olemassa”, Kauppila sanoo.