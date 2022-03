MTK lupaa, että kotimaista puuta riittää, mutta järjestö perää toimia puun korjuun ja kuljetusten varmistamiseksi

Jaana Kankaanpää

MTK:n mukaan nyt on varmistettava koko kannolta tehtaalle ulottuvan ketjun kannattavuus.

MTK:n metsäjohtokunnan mukaan kotimainen puu riittää turvaamaan metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeet. Puun korjuussa ja kuljetuksissa on kuitenkin haasteita.

"Rajusti lisääntyneet polttoainekustannukset haastavat kannattavuutta. Puun hinnoittelussa sekä myös hallituksen päätöksillä on varmistettava koko ketjun kannattavuus metsästä tehtaalle," huomauttaa metsäjohtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.

Marttilan mukaan Ukrainan sota lisäsi nopeasti puun tarvetta kotimaasta, mutta samaan aikaan myös korjuun ja kuljetusten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Polttoainekustannusten nopea nousu vaarantaa alan kannattavuuden ja pahimmillaan vähentää puun korjuuta ja kuljetuksia.

"On välttämätöntä, että kaikki toimijat ymmärtävät muuttuneen tilanteen. On oltava valmiutta tarvittaessa päivittää olemassa olevia sopimuksia sekä huomioida muuttunut kustannustaso tulevissa neuvotteluissa. Kansallinen huoltovarmuus sekä puun tuonnin korvaaminen vaativat, että toiminta on kannattavaa kaikille", huomauttaa Marttila.

Suomen hallitus pohtii myös keinoja turvata kansallinen logistiikka. Päätöksillä on kova kiire ja niitä on saatava voimaan nopeasti.

MTK kiirehtii logistiselle kokonaisuudelle nopeaa ratkaisua. Päätöksiä tarvitaan niin kuljetuskustannusten kohtuullistamisesta kuin keinoista tehostaa logistiikkaa niin tie- kuin rautatieliikenteessäkin.

"Julkisuudessa on paljon keskusteltu tieliikenteen dieselistä. On tiedostettava, että työkoneissa käytettävän polttoöljyn hinta on noussut jopa voimakkaammin. Oma kysymyksensä on myös, pystytäänkö yllättävä AdBlue-ongelma ratkaisemaan."

Marttilan mukaan hallituksen tulee nopeasti linjata, onko mahdollista väliaikaisesti pienentää dieselautojen AdBlue-vaatimuksia.

MTK:n metsäjohtokunta on tyytyväinen, että Suomen tilannekuva tuntuu olevan yhtenäinen. Se tulee kuitenkin nopeasti konkretisoitua käytännön toiminnaksi ja päätöksiksi.

"Akuutin kriisin lisäksi tulee panostaa myös pitkän aikavälin toimintaedellytyksiin esimerkiksi varmistamalla vähäliikenteisten ratojen liikennöitävyys ja riittävä lastauspaikkojen määrä", sanoo Marttila.