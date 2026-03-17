Helikopterit herättävät huomiota: Utin jääkärirykmentin harjoitukset näkyvät vielä Uudellamaalla Helikopteritoiminnasta ja harjoitusampumatarvikkeiden ja räjähteiden käytöstä voi aiheutua meluhaittaa harjoituskohteiden lähellä.

Helikoptereista voi aiheutua meluhaittaa. Kuvituskuva pelastuslaitoksen helikopterista. Kuva: Arto Takalampi

Uutiset | Maanpuolustus Anniina Jokinen

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla 16.–19.3., Lentoposti tiedottaa.

Uudellamaalla taisteluvarustukseen pukeutuneet sotilaat harjoittelevat myös taajama- ja kaupunkialueilla ennakkoon sovituissa paikoissa. Kymenlaaksossa sotilaat liikkuvat pääosin jalan ja suksilla. Harjoitustoiminnassa käytetään harjoitusampumatarvikkeita ja pieniä räjähteitä.

Harjoitukset tehdään Kymenlaaksossa 16.–18.3., läntisellä Uudellamaalla 16.–18.3. ja itäisellä Uudellamaalla 19.3.

Osa helikopteritoiminnasta tapahtuu matalilla lentokorkeuksilla ja kopterit laskeutuvat harjoituskohteiden läheisyyteen. Toimintaa päättyy päivittäin noin kello 23 mennessä.

Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoona operoi NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla.

