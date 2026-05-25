Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2025, metsä muuttui jälleen päästölähteeksiVaikka maankäytön päästöt pienenivät, pysyi sektori silti merkittävänä päästölähteenä.
Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 prosenttia päästökaupassa, kertoo Tilastokeskuksen pikaennakkotieto.
Ennakkotietojen mukaan ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous- eli LULUCF-sektoria vuoden 2025 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 36,5 CO₂-ekvivalenttitonnia.
Määrä oli 2,7 miljoonaa tonnia eli 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.
Päästöjen väheneminen selittyy Tilastokeskuksen mukaan miltei kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla.
Sektorin kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 2,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia edeltävään vuoteen verrattuna.
”Suhteellisesti tämä tarkoitti lähes kymmenen prosentin pudotusta. Laskua selittää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentyminen”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Päivi Lindh tiedotteessa.
”Erityisesti kivihiilen poltto väheni edeltävästä vuodesta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvattiin tuulivoimatuotannolla ja sähkön nettotuonnilla.”
Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori eli niin kutsuttu LULUCF-sektori pysytteli pikaennakon mukaan päästölähteenä myös vuonna 2025.
Sektori oli nettopäästölähde, sillä sen päästöt ylittivät varastoihin vuoden aikana sitoutuneen hiilen määrän 9,4 miljoonalla tonnilla CO₂-ekv.
Metsän maaperän päästöt ovat viime vuosina nostaneet metsän kokonaispäästölukua, itse puusto on sen sijaan pysytellyt hiilinieluna.
Vuonna 2024 metsämaa oli -0,1 miljoonalla tonnilla vielä niukasti nettonielun puolella. Vuonna 2025 metsämaan nettopäästöt olivat 1,3 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia, mikä oli 1,5 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia edellisvuotta suurempi.
Arvio maankäyttösektorin päästöistä ja poistumista tarkentuu Tilastokeskuksen mukaan kasvihuonekaasut-tilaston seuraavassa julkistuksessa.
Tuolloin laskentaan saadaan päivitettyä tietoa muun muassa pinta-aloista, puustosta ja puutuotteista.
