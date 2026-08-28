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Valta Ratsastajainliitossa vaihtuu sunnuntaina – Kaisa Kähö: ”Katsotaan, kuinka isoja muutoksia on tulossa”
Tämän takia kanalintulupien ostaminen tuntuu joka vuosi isolta hässäkältä
Asiantuntija selittää, miksi kanalintuluvat loppuvat kesken ja miksi nykyinen myyntimalli pysyy kaaoksesta huolimatta käytössä vuodesta toiseen.
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Metsä
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Erä
28.8.2026
12:45
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
kanalintumetsästys
metsästyslupa
Metsähallitus
riekko
Lappi
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