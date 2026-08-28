Luonnon kunniaksi voi leipoa päivän oman herkun, yöpyä luonnossa tai askarrella vaikkapa oman sibeliusboksin.

Lauantaina juhlistetaan Suomen luontoa – tiedätkö mikä on juhlan virallinen leivonnainen?

Moni suomalainen on ylpeä suomalaisesta luonnosta ja pitää luontoa itselleen tärkeänä.

Moni suomalainen on ylpeä suomalaisesta luonnosta ja pitää luontoa itselleen tärkeänä. Kuva: Lari Lievonen

Elokuun viimeisenä lauantaina juhlistetaan suomalaista luontoa.

Päivän tavoitteena on Metsähallituksen mukaan luonnon arvostuksen lisääminen ja suomalaisten luontosuhteen vahvistaminen kaupungistuvassa yhteiskunnassa.

Moni suomalainen on ylpeä suomalaisesta luonnosta ja pitää luontoa itselleen tärkeänä.

Elokuusta 2013 lähtien vuosittain vietetty juhlapäivä on kasvanut vuosien myötä. Vuonna 2023 juhla kymmenvuotisen taipaleensa mainingeissa myös oman vakiintuneen liputuspäivänsä.

Suomi onkin maailman ensimmäinen maa, joka liputtaa luonnolleen virallisesti.

Päivään kuuluu myös virallinen leivonnainen. Suomen luontoa voi juhlistaa nauttimalla kauden marjoista leivottua mustikkapiirakkaa. Nappaa talteen parhaat reseptit juhlapäivän reseptit:

Suomen luontoa voi juhlistaa nauttimalla kauden marjoista leivottua mustikkapiirakkaa. Kuva: Sanne Katainen

Leipomisen lisäksi Suomen luonnon päivä on mitä mainioin päivä koota ikioma sibeliusboksi.

Säveltäjä Jean Sibelius piti kertomusten mukaan matkassaan rasiaa, jonne oli sujautettu tuoretta sammalta. Tuoksun avulla hän pystyi siirtymään takaisin metsän rauhaan.

Moderniin sibeliusboksiin voi sujauttaa matkaan melkein mitä vain, mikä palauttaa mieleen luonnon kiireen keskellä. Omasta boksista voi löytyä sammaleen sijan vaikkapa kukkia, marjoja, kauniita kiviä tai neulasia.

Boksia kootessa tulee kuitenkin muistaa jokaisenoikeudet. Kysy siis aina maanomistajan lupa esimerkiksi sammaleen keräämiseen.

Suomalaista luontoa voi liputtamisen, leipomisen ja askartelun isäksi viettää myös yksinkertaisesti lähtemällä luontoretkelle yksin tai kavereiden kanssa.

Samalle päivälle Suomen luonnon juhlapäivä kanssa osuu myös Nuku yö ulkona -tapahtuma, joka kannustaa viettämään yön ulkosalla.

Yön voi viettää itselleen mieluisimmassa paikassa, kuten teltassa, riippumatossa, laavussa, kotipihalla tai omalla parvekkeella.

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