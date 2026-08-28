Muutosneuvottelut Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalla päättyivät – lomautuksia loppuvuodelleLomautukset liittyvät biotuotetehtaan keittämön uusinnasta johtuvaan kuuden viikon investointiseisokkiin ja samaan aikaan toteutettavaan tehtaan vuosihuoltoseisokkiin.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan muutosneuvottelut mahdollisista väliaikaisista lomautuksista ovat päättyneet. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.
Neuvottelut koskivat koko tehtaan henkilöstöä eli yhteensä noin 225 henkilöä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että yhtiö tulee toteuttamaan henkilöstön väliaikaisia lomautuksia loppuvuoden 2026 aikana.
Lomautukset liittyvät biotuotetehtaan keittämön uusinnasta johtuvaan kuuden viikon investointiseisokkiin ja samaan aikaan toteutettavaan tehtaan vuosihuoltoseisokkiin loka-marraskuussa 2026.
Lomautusten kesto on yhtiön mukaan enintään 90 päivää. Lomautusten kohdentuminen, määrät ja ajankohdat täsmentyvät loppuvuoden aikana.
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