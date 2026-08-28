Ruostesieni kuusimetsissä.

Tämän kesän kuluessa on melkoista haittaa Perä-Pohjolan kuusimetsille tehnyt ruostesieni, joka esiintyy kuusten neulasissa, saaden ne muuttumaan ruosteenvärisiksi sekä hidastuttamaan vuosikasvua.

Ilmiö on aivan yleinen Perä-Pohjolassa ja ulottuu tuhon vaikutusalue etelään Kuivaniemen pitäjän tienoille, missä ruostesieniä vielä tavataan, joskin pienemmässä määrässä. Näin laajassa mittakaavassa ei ruostesientä ole aikaisemmin todettu.

Muualla Suomessa se taasen ei ole niinkään harvinainen ilmiö. Niinpä viime kesänä ruostesieni esiintyi Etelä-Suomen kuusimetsien vitsauksena.

Kuva: Kansallisarkisto

Professori Karl Enckell.

Helsingin yliopiston maanviljelystalouden professorille Karl Enckellille on pyynnöstä myönnetty ero virastaan.

Professori Enckell syntyi Elimäellä 1853. Suoritti fil. kandidaattitutkinnon 1881, agronomiatutkinnon 1883 ja fil. lisensiaattitutkinnon 1908.

Perusteellisia kotimaisia opintojaan on prof. E. täydentänyt vielä lukuisilla ulkomaanmatkoillaan. Niinpä hän teki tutkimusmatkan Saksaan, Hollantiin ja Ruotsiin 1891. ja Tanskaan 1897. Saksaan 1903 ja Saksaan sekä Italiaan 1914. [...]

Paljon vaativan opetustoimensa ohella on prof. Enckellillä riittänyt aikaa myös kirjalliseen toimintaan. Erikoisesti on hän julkaisemissaan teoksissa käsitellyt maanviljelystaloutta ja voidaankin häntä pitää sen alan etevimpänä edustajana. [...]

Moneen tuhanteen nousee se oppilasparvi, joka on saanut nauttia prof. Enckellin erinomaista opetusta. Nyt kun prof. E. eroaa tärkeältä paikaltaan, jättää hän varmaan aukon, jota on vaikea täyttää.

Tulitikkuvero esitetään pysytettäväksi entisellään.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tulitikkuverosta.

Lakiehdotuksen mukaan pysytettäisiin vero ensi vuonna samana kuin mitä se on tänäkin vuonna eli 1,5 penniä [nykyrahassa 0,6 senttiä] pakkauksen jokaiselta alkavalta kymmenluvulta tulitikkuja.

Syömävilja loppunut Enontekiöllä.

Enontekiöltä kirjoitetaan Pohj. Sanomille, että syömävilja on loppunut siellä. Jauhoja ei nimittäin ole, niin että varmaan osa kuntalaisia näkee nälkää tänä kuten edellisinäkin syksyinä.