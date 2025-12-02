Väitös: Kasvaessaan taimen kohoaa ravintoverkon huippupedoksi Kalalajien väliset vuorovaikutukset ja yksilöiden koko vaikuttavat lohikalojen ravintokäyttäytymiseen enemmän kuin järven pinta-ala tai ilmaston lämpötila.

Tutkimuksen mukaan kasvaessaan taimen kohoaa ravintoverkossa kaloja saalistavaksi huippupedoksi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Luonto Suvi Jylhänlehto

Jyväskylän yliopiston uudessa väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten ympäristötekijät ja kalayhteisön rakenne muokkaavat pohjoisten järvien ravintoverkkoja sekä lohikalojen ravinnonkäyttöä.

Henna Kangosjärven tutkimuksen tulokset osoittavat, että kalalajien väliset vuorovaikutukset ja yksilöiden koko vaikuttavat lohikalojen ravintokäyttäytymiseen enemmän kuin järven pinta-ala tai ilmaston lämpötila, yliopisto kertoo tiedotteessa.

Monilajisissa järvissä nieriä siirtyi kasvun myötä eläinplanktonin syönnistä rantavyöhykkeen pohjaeläimiin. Taimen puolestaan kohosi ravintoverkossa kaloja saalistavaksi huippupedoksi.

Pohjoiset järvet ovat tyypillisesti niukkaravinteisia ja vähälajisia, minkä vuoksi pienetkin muutokset ympäristössä tai kalayhteisössä voivat vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan.

Väitöskirjan tulokset korostavat, kuinka sekä kalayhteisön rakenne että lajinsisäinen vaihtelu tulee ottaa huomioon pohjoisten järvien hoidossa.

”Pieni- ja suurikokoiset kalat ovat eri rooleissa ekosysteemissä. Ne tarvitsevat myös erilaisia elinympäristöjä sekä ravintokohteita mikä tulisi huomioida järvien hoidossa”, Kangosjärvi tiivistää.

Kangosjärven väitöskirja tarkastetaan perjantaina 5.12.2025 Jyväskylän yliopistolla.