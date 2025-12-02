Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Gasgrid suunnittelee 250–350 kilometrin kaasuputkea – kaksi reittivaihtoehtoa
Tilaajalle | Onko lapsellasi keskittymisvaikeuksia koulussa? Asiantuntijat neuvovat, mitä kannattaa ainakin tehdä