Miksi Hyvinkään Prisman munahylly on täysin tyhjä? – tässä syyMT tiedusteli S-ryhmästä, mistä näin laajamittainen munapula johtuu.
Hyvinkään Prisman kananmunahylly oli tyhjää täynnä eilen maanantaina.
MT tiedusteli S-ryhmästä, mistä näin laajamittainen munapula johtuu.
”Kananmunien kysyntä on ollut jo pidemmän aikaa kasvussa niin Suomessa kuin Euroopassa. Tällä hetkellä kananmunissa on valtakunnallisia saatavuushaasteita, mutta toimitamme niitä jatkuvasti myymälöihin ja pyrimme varmistamaan myymälöissä mahdollisimman hyvän saatavuuden”, myyntipäällikkö Juhani Haara S-ryhmän marketkaupasta vastaa.
”Saatavuushaasteiden taustalla vaikuttavat kasvaneen kysynnän lisäksi myös muun muassa kanojen vaihdot suomalaisilla tiloilla”, Haara kommentoi.
Onko muista tuotteista ollut viime aikoina puutetta Prismojen hyllyillä Suomessa?
”Esimerkiksi Lotus Biscoff ‑kahvikekseissä ja Salakis‑jogurtissa on viime aikoina ollut saatavuushaasteita sometrendien myötä.”
Keskisuomalainen uutisoi eilen maanantaina, että kauppojen kananmunahyllyillä on havaittu aukkoja ja aukoissa kylttejä, joissa kerrotaan kananmunien saatavuusongelmista.
- Osaston luetuimmat