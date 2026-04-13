Petri kehitti poikkeuksellisen leikkuulaudan, joka valmistetaan Suomessa: Ei muovia, voi pestä tiskikoneessa Jos leikkuulaudoista irtoava muovi mietityttää, on asiaan toinenkin ratkaisu puisten leikkuulautojen lisäksi.

Jaa Kuuntele

Bönde Board näyttää perinteiseltä leikkuulaudalta. Kuva: Janiko Kemppi

Koti | Ruoka Janiko Kemppi

Moni suosii muovista leikkuulautaa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Siinä, missä puista leikkuulautaa ei voi laittaa tiskikoneeseen, kestää muovinen hyvin pesua. Samalla muovisesta leikkuulaudasta voi irrota käytössä muovinpalasia. Muovi ruoan joukossa ei monesta kuulostakaan mukavalta.

Tätä ongelmaa lähti ratkomaan Petri Nyländen, joka kehitti pesunkestävän Bönde Board -leikkuulaudan, josta ei irtoa mikromuovia.

”Hoidan suurimman osan perheemme keittiöaskareista ja Bönde Board sai kipinän omasta tarpeesta. En löytänyt helppokäyttöistä leikkuulautaa, jonka kohdalla ei tarvitsisi huolehtia pysyvästä mikromuovista ja huomasin, että muutkin kipuilevat saman ongelman kanssa”, Nyländen kertoo.

Nyländenin kehittämä leikkuulauta on valmistettu Suomessa täysin biopohjaisesta Sulapac-materiaalista. Materiaalia ovat käyttäneet myös Marimekko, Fazer, Lumene ja Hesburger.

”Bönde Boardilla on vahvat suomalaiset juuret. Laudat on suunniteltu ja ne valmistetaan Suomessa. Böndessä käytetyn sataprosenttisesti kasvipohjaisen materiaalin on kehittänyt suomalainen materiaali-innovaatioyhtiö Sulapac”, Nyländen kertoo.

”Materiaali on tarkemmin biokomposiittia, joka sisältää biohajoavia biopolymeereja ja luonnollista savimineraalia. Tämä varmistaa, että tuotteesta ei irtoa pysyvää mikromuovia tai haitallisia ikuisia kemikaaleja. Materiaalin hiilijalanjälki on myös matala verrattuna perinteisiin muoveihin ja se on kehitetty kestämään päivittäistä käyttöä.”

”Laudan voi odottaa kestävän käytössä vähintään vastaavan muovilaudan verran.” Petri Nyländen

Nyländen kertoo, että Bönde Board -leikkuulaudassa on muovisen leikkuulaudan ominaisuudet. Se on siis kestävä ja konepestävä, eikä se ime itseensä hajuja tai makuja.

”Laudan voi odottaa kestävän käytössä vähintään vastaavan muovilaudan verran”, Nyländen toteaa.

Kun leikkuulauta tulee tiensä päähän, olisi se mahdollista kierrättää hydrolyysiin perustuvalla menetelmällä. Keräys- ja kierrätysinfrastruktuuri, joka mahdollistaisi tällaisten ympäristöystävällisten materiaalien kierrätyksen isossa mittakaavassa on kuitenkin vasta rakenteilla.

”Nykyisellä infrastruktuurilla käyttöikänsä päähän tulleen laudan voi hävittää energiajakeessa. Poltossa Bönde Board muuttuu bioenergiaksi”, Nyländen sanoo.

Nyländen toivoo, että Bönde Board löytäisi tiensä myös kansainvälisille markkinoille.

”Olen ollut mukana rakentamassa useita uusia yrityksiä, tuotteita ja palveluita joko perustajan, neuvonantajan tai työntekijän rooleissa. Lisäksi olen työskennellyt menestyneiden kuluttajabrändien kanssa. Olen aina inspiroitunut vahvasti siitä, että kuluttajille tarjotaan parempia vaihtoehtoja, eikä tuotteen tai palvelun kanssa tehdä kompromisseja”, Nyländen kertoo.

”Tämä ajatus ajaa myös Bönde Boardia eteenpäin kohti kansainvälisiä markkinoita. Työajasta leijonanosa kuluu Bönde Boardin parissa, mutta sen rinnalla autan myös muita kasvuyrityksiä kaupallistamisen ja kasvun saralla.”