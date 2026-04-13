Kutsuntajärjestelmä laajentuu koko ikäluokkaa koskevaksi – kaikkien 17-vuotiaiden kutsuntainfoa kokeillaan syksyllä kolmella paikkakunnalla Infopäivä järjestetään Espoon, Iisalmen ja Jyväskylän lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa koko ikäryhmälle.

Infopäivä järjestetään Espoon, Iisalmen ja Jyväskylän lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Infopäivän aikana nuorille annetaan tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Arkistokuva.

Kutsuntajärjestelmää laajennetaan nyt suunnitellusti koko ikäluokalle, kertoo puolustusministeriö. Kaikille 17-vuotiaille tarkoitettua kutsuntainfopäivää kokeillaan syksyllä kolmella paikkakunnalla.

Infopäivä järjestetään Espoon, Iisalmen ja Jyväskylän lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa koko ikäryhmälle. Infopäivän aikana nuorille annetaan tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta.

Puolustusministeriön mukaan infolla pyritään kasvattamaan asepalveluksen suorittavien määrää ja vahvistamaan nuorten maanpuolustustahtoa. Tavoitteena on parantaa nuorten miesten ymmärrystä kutsuntaikäisyyden velvoitteista sekä lisätä naisten tietoutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta.

”Kutsuntainfopäivällä varmistamme, että koko ikäluokka tulee kutsuntojen piiriin ja saa tietoa ennen kutsuntoja ja naisten vapaaehtoisen palveluksen valintatilaisuuksia”, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo tiedotteessa.

Kutsuntojen kokonaisuutta laajennetaan siis kaksiosaiseksi. Infopäivä tarjoaa kaikille nuorille tietoa maanpuolustuksesta, ja varsinainen kutsuntapäivä järjestetään myöhemmin asevelvollisille miehille ja vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuville naisille.

Kutsuntainfopäivä on osa kutsuntajärjestelmää, jonka kehittämisestä on linjattu parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean mietinnössä, hallitusohjelmassa ja kutsuntojen kehittämistyöryhmän loppuraportissa.

Kokeiluhankkeessa valmistaudutaan valtakunnallisen mallin käyttöönottoon. Infoja voitaisiin ottaa käyttöön koko Suomessa aikaisintaan ensi vuonna.

Varsinaiset miesten kutsunnat ja vapaaehtoisten naisten asepalvelukseen valintatilaisuudet järjestetään vielä toistaiseksi erikseen. Kutsuntojen kehittämistyöryhmä esitti toissa vuonna myös näiden yhdistämistä yhteiseksi tilaisuudeksi. Yhteisiä kutsuntatilaisuuksia on myös pilotoitu jo jonkin verran.