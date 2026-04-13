Maastopalot nyt vaarana – tiedätkö, miten avotuli määritellään? Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on ehdottomasti kielletty maastopalojen riskin vuoksi.

Avotulen tekeminen ei kuitenkaan ole jokaisenoikeus, vaan se vaatii aina luvan. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen ja tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alusta.

Maastopaloja on viime päivinä ollut useassa paikassa ja pelastusviranomaiset varoittavat, että maasto on nyt ruutia.

Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen. Tulen saa vain tehdä hormillisilla, maasta eristetyillä ja katetuilla tulentekopaikoilla sekä sisätilojen tulisijoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulelta suojatut grillit, huuvalla varustetut grillikatokset ja muuratut tiiliset tai kiviset tulisijat, joissa on kipinöinnin estävä hormi.

Tulentekopaikalta lähtiessä pitää varmistaa, että tuli on täysin sammunut ellei paikalle jää muita ihmisiä valvomaan tulta.

Tulen voi tehdä tulisijaan, joka on irti maasta ja siinä on katto ja hormi. Kuva: Timo Heikkala

Pelastuslain mukaan avotulia ovat esimerkiksi nuotiot, kertakäyttögrillit, pallogrillit, risukeittimet ja muut suoraan maapohjalle asetettavat tulisijat. Myös kivillä ympäröity nuotio on avotuli.

Kivillä ympäröity nuotio on avotuli.

Ruoanlaitossa voi käyttää retkikeitintä. Retkikeittimet, kuten sprii- ja kaasukeittimet, eivät ole avotulia ja niitä voi käyttää myös maastopalovaroituksen aikana. Keitin tulee asettaa vakaalle, palamattomalle alustalle ja sen kanssa tulee olla erityisen varovainen, jos maasto on kuivaa ja sää tuulinen.

Jos maastopalo syttyy, voi tulen sytyttäjä joutua rikos- tai pelastuslain mukaiseen rangaistus- ja vahingonkorvausvastuuseen. Erävalvonta tai poliisi voivat myös sakottaa maastopalovaroituksen aikana tehdystä avotulesta.

Tulipalon syttyessä on nopea toiminta tärkeää. Ilmoita metsäpalosta aina yleiseen hätänumeroon 112. Mikäli et ole yksin paikalla, lähetä joku hälyttämään palokunta ja muut esimerkiksi tuoreilla oksilla tukahduttamaan tulta tai ainakin estämään tulen leviämistä.

Kaada pieni kuusi tai kataja ja tee siitä hosa karsimalla siitä niin paljon oksia, että latvaosaan niitä jää noin metrinmittainen tupsu.

Kastele hosat ennen käyttöä, jos lähellä on vettä. Älä huiski tulta suurin liikkein, koska silloin kipinät lentävät ympäri ja tuli vain yltyy.

Lakaise palavaa kohtaa tulta päin, ja paina samalla hosaa maata vasten niin, että tuli tukehtuu.

Estä tulen leviäminen myös raivaamalla maasta tulen alapuolella olevia risuja ja oksia ja repimällä irti sammalta. Yritä pysäyttää tuli tuulen yläpuolelta.