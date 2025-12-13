Putouksesta tutut näyttelijät tähdittävät keväällä teatterikiertuetta, joka on "kunnianosoitus suomalaiselle metsänhoidolle" Kiertueteatterin ensi-ilta on Helsingin Savoy-teatterissa 17. maaliskuuta. Siinä esiintyvät muun muassa näyttelijät Antti Tuomas Heikkinen ja Riku Nieminen.

Antti Tuomas Heikkinen esiintyy Metsää puilta -näytelmässä Riku Niemisen kanssa. Kuva: Sanne Katainen

Helsingin Savoy-teatterissa saa 17. maaliskuuta kantaesityksensä Metsää puilta -niminen näytelmä.

Asiasta kertovan Suomen Metsäsäätiön mukaan teatteriesitys on kunnianosoitus suomalaiselle metsänhoidolle.

Esitystä tähdittävät muun muassa Juice-elokuvan aisaparina tunnetut ja tv-formaatti Putouksessakin esiintyneet näyttelijät Antti Tuomas Heikkinen ja Riku Nieminen. He tuovat kanteletaiteilija Emma Kuntsin luoman musiikin kuljettamana näyttämölle ihmisiä, joilla jokaisella on omanlaisensa suhde suomalaiseen metsään, Metsäsäätiö kertoo verkkosivuillaan.

Säätiön mukaan Metsää puilta -teoksen äärellä saa niin nauraa kuin liikuttua, sekä jäädä pohtimaan, mitä kaikkea metsä ja puun käyttö meille suomalaisille oikeasti merkitsee ja mahdollistaa.

”Oli kyseessä sitten metsäkoneenkuljettaja, metsänomistaja, joogaaja tai ympäristöministeri, kaikilla on ymmärryksestään riippuen mielipiteitä tai painavaakin sanottavaa vihreästä kullastamme.”

Metsän äänenä kuullaan näyttelijälegenda Seela Sella. Teoksen on käsikirjoittanut ja sen ohjaa Tiina Iisala.

Ensi-iltaliput tulevat myyntiin tammikuussa Lippupisteen palvelussa. Ensi-illan jälkeen kiertue-esityksenä jatkavan teoksen voivat esimerkiksi metsäalan toimijat ostaa tilausnäytöksenä omalle paikkakunnalleen, Metsäsäätiö vinkkaa.

Taiteellista työtä ovat apurahoin tukeneet Metsämiesten Säätiö, Suomen Metsäsäätiö sekä Musiikin edistämissäätiö.