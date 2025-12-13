Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Kurikassa keksittiin poikkeuksellinen keino auttaa vähävaraisia perheitä
Tilaajalle | 29-vuotias Patrik sai sydänkohtauksen rekan ratissa – Kaupin tilan vuosi on ollut uskomaton vuoristorata