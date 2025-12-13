Vesialueiden omistajakorvaukset käytetään suurelta osin vesienhoitotyöhön Omistajakorvauksille on olemassa laissa määritellyt perusteet.

Maksamalla kalastonhoitomaksun voi yhdellä vavalla ja vieheellä kalastaa varsin vapaasti. Kuva: Lari Lievonen

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttamassa ensi vuoden kalastonhoitomaksuvarojen jakoa. Ministeriö aikoo kasvattaa omistajakorvausten osuutta. Tämän pelätään vähentävän kalatalouden hankerahoitusta.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa tiedotteessa, että vesialueen omistajat saavat korvauksen siitä, että heidän omistamillaan vesialueilla kalastetaan yleiskalastusoikeuksin.

Maksamalla kalastonhoitomaksun voi yhdellä vavalla ja vieheellä kalastaa varsin vapaasti kaikkialla muualla kuin erityiskalastuskohteilla. Aikaisemmin kalastus oli mahdollista vain hankkimalla lupa vesialueen omistajalta. Olennaista tuolloin oli, että kaikki lupatulot jäivät silloin vesialueen omistajalle.

Kalatalouden Keskusliitto teki vuonna 2023 selvityksen omistajakorvausten käytöstä. Tulos oli selvä, ne palautuvat suurelta osin kalavesiin kaikkien kalastajien iloksi ja hyödyksi. Kalastettavien kalakantojen, kalastuspaikkojen ja kalavesien ylläpitämiseen ja kehittämiseen ohjautui vuosittain yli 60 prosenttia omistajakorvauksista. Hallintokulujen osuus oli yksittäisistä menoeristä toiseksi suurin.

”Yksityiskäyttöön omistajakorvauksista meni selvityksen perusteella vain alle prosentti”, toteaa toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Osakaskunnat ovat suurin ja ainoa ympäri Suomen vesialueiden hoitoa tekevä taho.

Toiminnanjohtaja Timo Meronen Keski-Suomen Kalatalouskeskuksesta toteaa, että osakaskunnat tekevät kalaistutuksia, suorittavat kalastuksenvalvontaa ja yhä enemmän myös vesistökunnostuksia, kuten nykyisen kalastuslain hengen mukaisesti tuleekin tukea kalojen luontaista lisääntymistä.

”Tosiasia kuitenkin on, että moni kalastaja haluaa edelleen uistella järvellä lohta ja taimenta tai onkia keväisin siikaa rannikolla. Kumpaakaan näitä suosituista kalastustavoista ei tällä hetkellä voitaisi tehdä ilman istutuksia.”

Ilman vesialueen omistajien tekemiä istutuksia näitä kaloja ei olisi, sillä vaelluskalojen kulun lisääntymisalueille estäviä voimalaitoksia ei omistajakorvauksilla pystytä purkamaan.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa, että jos haluamme enemmän kalaa ja parempaa kalastusta, meidän pitää tukea niitä, jotka vesistöjä oikeasti hoitavat.

Se tarkoittaa osakaskuntia, kalatalousalueita ja niiden tekemää pitkäjänteistä, pääasiassa talkoilla pyörivää arjen työtä, tiedotteessa todetaan.