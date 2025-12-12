Susien puolustajat kokoontuvat tiistaina osoittamaan mieltään Luontoliiton susiryhmä vaatii siirtämään toimivallan nykyiseltä metsästysmyönteiseltä maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle.

Luonto- ja eläinoikeusjärjestöt järjestävät Stop tappoluville -mielenosoituksen metsästyslain muutosta vastaan Eduskuntatalolla tiistaina 16.12. kello 16. Kuva: Jaana Kankaanpää

Luonnonsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöt tuomitsevat hallituksen aikeet muuttaa metsästyslakia suden, karhun ja ilveksen vuosittaisen kiintiömetsästyksen sallimiseksi ilman valituslupaa.

Luontoliiton mukaan Suomessa uhanalainen susi ei tarvitse kannanhoitoa.

”Tutkimukset osoittavat, että susikannan tulisi olla 2500 yksilön suuruinen geneettisen elinvoimaisuuden ja sopeutumiskyvyn turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. EU:n luontodirektiivi edellyttää jäsenvaltioilta suojeltujen lajien pitkän aikavälin säilymisen varmistamista”, Luontoliiton tiedotteessa sanotaan.

Järjestön mukaan väitteelle, että sutta on metsästettävä, jotta niiden ihmisarkuus pysyisi yllä, ei ole tieteellistä näyttöä.

”Maa- ja metsätalousministeriön ja hallituksen susipolitiikka toimii selvästi metsästystä harrastavien eduksi, ja tätä vahvistaa se, että päätökset metsästysluvista myöntää metsästäjien etujärjestö Suomen riistakeskus.”

Luontoliiton susiryhmän kanta on, että nykyiseltä metsästysmyönteiseltä maa- ja metsätalousministeriöltä pitää siirtää toimivalta ympäristöministeriölle.

Järjestö huomauttaa, että mielipidemittaukset osoittavat, että suurin osa suomalaisista vastustaa suden kiintiömetsästystä.

Luontoliiton susiryhmä, Animalia, Oikeutta eläimille, Eläinten vallankumous ja Eläinkapina – Animal Rebellion Finland järjestävät Stop tappoluville -mielenosoituksen metsästyslain muutosta vastaan Eduskuntatalolla tiistaina 16.12. kello 16.