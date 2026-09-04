Yle: Luumäkeläisjärven rannoilta löytynyt tuhansia kuolleita kaloja – ”Luonnonkatastrofi”Kunta on keskiviikkona lähettänyt kuolleita kaloja Ruokavirastolle tutkittavaksi. Tuloksia voi joutua odottamaan viikkoja.
Etelä-Karjalassa Luumäen Jurvalassa sijaitsevalla Urpalonjärvellä on elo-syyskuun vaihteessa havaittu suuri määrä kuolleita kaloja.
Asiasta uutisoi Yle.
Luumäen kunnan ympäristösuojelusihteeri Juha Tervosen mukaan järven rannalla asuneet ihmiset ovat kertoneet, etteivät ole ennen nähneet vastaavaa
Kuolleita kaloja on ollut tuhansia.
”Kaikkia kaloja mitä järvessä on – särkiä, lahnoja ja myös isompia kaloja, jotka kestävät paremmin, kuten haukia”, Tervonen kertoo Ylelle.
Urpalonjärvellä 1970-luvulta lähtien liikkunut Risto Häkämies kertoo keränneensä mökkirannastaan viime päivien aikana kymmenen ämpärillistä kuollutta kalaa.
Urpalonjärvi on jutun mukaan matala, syvimmillään noin kolme metriä syvä järvi. Pinta-alaltaan järvi on noin kolme ja puoli neliökilometriä. Sen pinnankorkeus on noin 15 senttimetriä keskiarvoa matalammalla.
Luumäen kunta luonnehtii jutussa tapausta ”luonnonkatastrofiksi”.
Kunta on keskiviikkona lähettänyt kuolleita kaloja Ruokavirastolle tutkittavaksi.
Tuloksia, jotka kertoisivat mistä kalojen kuolemat johtuvat, voi joutua odottamaan jopa kuusi viikkoa.
Syitä kalakuolemiin voi olla useita. Ympäristösuojelusihteeri Tervosen mukaan Urpalonjärvessä on poikkeuksellisen paljon sinilevää. Ainakin osa levästä on niin sanottua myrkyllistä sinilevää, joka tuottaa hermo- ja maksamyrkkyjä.
Mahdollisia syitä voivat olla myös järven laskenut pH-arvo tai happikato.
Luumäen ympäristönsuojelu kehottaa toistaiseksi välttämään Urpalonjärven veden käyttämistä talous- tai pesuvetenä sekä uimista järvessä.
Yle: Järvestä on löydetty tuhansia kuolleita kaloja Luumäellä – viranomainen: ”Luonnonkatastrofi”
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