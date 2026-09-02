Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Hallitus esitti kymmeniä miljoonia lisää rahaa yhdelle pohjoisen raidehankkeelle – näin vastuuministeri kommentoi
Tilaajalle
|
Peruna on ruokapöytiemme kulmakivi – neljä helppoa ja herkullista reseptiä
Näin EU:n lyijyrajoitukset tulevat koskettamaan kalastusta
EU:n lyijyrajoitukset koskevat vain myyntiä. Virkistyskalastukseen ei ole tulossa EU:n laajuista lyijykalastusvälineiden käyttökieltoa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Kalastus
2.9.2026
20:30
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
EU
lyijyrajoitus
kalastus
virkistyskalastus
kalastusväline
Erä
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsäteollisuus
|
Metsäteollisuudesta yllättävän hyviä lukuja
2
Metsänhoito
|
Suomessa metsät eivät ole puupeltoja, mutta arvostaako kukaan talousmetsien luonnon vaalimista?
3
Erä
|
EU-komissio ei aio toistaiseksi puuttua Suomen suurpetojen metsästykseen
Tilaajalle
4
Metsäkoneet
|
”Korjaamolla saadaan hyvä kuva siitä, mihin väliin pitää mahtua pulttikone” – Konekorjaamo Riikosen kalustoa on FinnMetkossa usealla osastolla
Tilaajalle
5
Metsäteollisuus
|
Holmen vähentää sahausta – ”Huonoin suhdanne 30 vuoteen”
Tilaajalle
6
Erä
|
Metsästäjiltä ratkaisuja villisikojen rajaylityksien vähentämiseksi?
Tilaajalle
7
Eläintaudit
|
Metsäteollisuus helpottunut: Hakkuut sallitaan ASF-tartuntavyöhykkeellä
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2022 avattiin neljän vuoden tauon jälkeen