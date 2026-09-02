Pienmetsäkoneilla urakoiville oma verkkosivusto – yrittäjät voivat ilmoittaa toiminnastaan sivustolle keskitetystiPienuratekniikkaa ja siihen soveltuvia koneita hyödyntävä metsänhoito on saanut lisää kysyntää Suomessa.
Suomalaisille pienmetsäkoneilla urakoiville on perustettu oma verkkosivusto. Uudelle pienuratekniikka.fi-sivustolle pienmetsäkoneilla urakoivat yrittäjät voivat ilmoittaa yhteystietonsa ja sijaintinsa. Sivustolle lisätyt yritykset näkyvät karttapohjalla sekä erillisessä yhteystietoluettelossa. Sivuston tarkoituksena on tarjota metsänomistajille suora kanava pienmetsäkoneilla hakkuita toteuttaviin yrityksiin.
Pienuratekniikka perustuu kevyempään pienmetsäkonekalustoon ja sitä kautta kapeampiin ajouriin. Menetelmän keskeinen ajatus on siirtää pysyvien ajourien avaaminen myöhempään harvennusvaiheeseen. Näin metsään ei tarvitse tehdä leveitä ajouria puuston alkukasvun aikana.
Pienmetsäkoneiden käyttöä kaivataan metsänomistajien keskuudessa myös muuttuvien korjuuolosuhteiden vuoksi: leudot talvet ovat lyhentäneet routajaksoja, minkä vuoksi osa kohteista on raskaalle kalustolle liian pehmeitä.Artikkelin aiheet
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