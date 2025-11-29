Itä-Savo: Jahti päättyi siihen, että hirvi kompastui teräsaitaan ja taittoi niskansa KerimäelläKuluvan syksyn hirvenmetsästys sai Kerimäen Pistalassa viime lauantaina erikoisen päätöksen.
Hirvikoiran ajossa ollut hirvi törmäsi entisen kyläkoulun ympärillä olleeseen puolentoista metrin korkuiseen teräsverkkoaitaan ja menehtyi aidan viereen.
Myöhemmin selvisi, että aikuinen naarashirvi oli katkaissut niskansa. Hirvi oli ilmeisesti yrittänyt hypätä aidan yli, kompastunut aitaan ja tullut pää edellä maahan.
Hirven lihat eivät rytäkässä vaurioituneet, ja ne jäivät Pistalan metsästysseuralle. Samalla syksyn jahti tuli seuralla päätökseen, sillä kaksi jäljellä ollutta vasalupaa hupenivat aikuiseen hirveen.
