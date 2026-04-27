WWF:n kysely: Enemmistö suomalaisista näkee, että luonnon ennallistaminen kannattaa ja tuo töitä WWF vaatii valtiota lopettamaan ympäristölle haitalliset yritystuet. Lisäksi saastuttajat olisi velvoitettava maksamaan ennallistamisesta.

Ennallistettu suo voi näyttää myös tältä. Kuvassa Risusuon lintukosteikko Kainuussa. Kuva: Timo Heikkala

Katja Lamminen

Suomessa valmistellaan kansallista ennallistamissuunnitelmaa. WWF:n teettämän kyselyn mukaan 64 prosenttia suomalaisista toivoo, että ennallistaminen toteutetaan aidosti luonnon tilaa parantavasti.

Liki yhtä moni uskoo, että luonnonhoito tuo lisää työpaikkoja ja liiketoimintaa yrityksille. Ennallistamisen mahdollisuuksiin uskotaan yhtä lailla eri puolilla maata.

Ennallistaminen tuo töitä erityisesti maaseudulle, koska Suomessa on valtavasti ojitettuja soita, joita nyt ennallistetaan. Työ sisältää monia vaiheita: ennallistamisen suunnittelun, metsähakkuut ja ojien tukkimisen kaivinkoneella. Osa ennallistamistyöstä on jatkuvaa, kuten kosteikkojen ja perinneympäristöjen hoito.

”Julkisessa keskustelussa on korostunut näkemys siitä, että ennallistaminen tulisi Suomelle liian kalliiksi. Tällaisessa ajattelussa ei ole huomioitu sitä, millaista taloudellista hyötyä ennallistamisella on, ja mitä odottamattomia riskejä ja kustannuksia sisältyy siihen, jos luonnon tilan annetaan edelleen heiketä”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo tiedotteessa.

Ennallistamissuunnitelman vaikuttava toimeenpano edellyttää myös luontoa tuhoavan liiketoiminnan lopettamista. Valtio tukee vuosittain miljardeilla yritysten liiketoimintaa, joka kiihdyttää luontokatoa. Suomisen mukaan haitallisista tuista seuraa yhä enemmän ennallistettavaa.

”On erittäin tärkeää tarkastella valtion taloutta kokonaisuutena. Samaan aikaan ei ole mielekästä rahoittaa sekä ennallistamista että luonnon tuhoamista”, Suominen huomauttaa.

WWF vaatiikin Suomea velvoittamaan, että luontohaitan aiheuttajat maksavat ennallistamisesta sen sijaan, että luonnonhoito menee veronmaksajien piikkiin.

Suomi jättää ennallistamissuunnitelmansa EU:n komissiolle syyskuussa. Sitä ennen se lähtee lausuntokierrokselle.

YouGov Finlandin toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistui maaliskuussa runsaat tuhat 15–79-vuotiasta suomalaista.