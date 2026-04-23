Pariskunta lahjoitti suuren summan Metsämiesten Säätiölle Risto ja Riitta Seppälän lahjoituksella perustettu Metsäalan sillanrakentaja -rahasto on säätiön ensimmäinen alarahasto.

Riitta ja Risto Seppälä haluavat rohkaista ihmisiä tekemään jotain konkreettista yhteisen hyvän eteen. Kuva: Anni-Sofia Hoppi

Metsä | Talous Anni-Sofia Hoppi

Metsämiesten Säätiölle on perustettu yksityisen 125 000 euron lahjoituksen avulla ensimmäinen alarahasto.

Lahjoituksen tekivät metsäntutkimuslaitoksessa pitkän työuran tehnyt emeritusprofessori Risto Seppälä ja hänen puolisonsa Riitta Seppälä. Rahasto kantaa nimeä Metsäalan sillanrakentaja.

Yli 80-vuotiaita Seppälöitä on huolettanut yhteiskunnan muuttuminen yhä itsekeskeisemmäksi. Niinpä he päättivät tehdä asialle jotain ja näyttää omalla esimerkillään, miten tavallisetkin ihmiset voivat luopua vapaaehtoisesti jostain yhteisen hyvän eteen.

”Olemme keskiluokkaisia valtion eläkeläisiä, emmekä ole saaneet kummoistakaan perintöä. Haluamme rohkaista muita, jotka ovat samassa asemassa”, Risto Seppälä sanoi Metsämiesten Säätiön järjestämässä tiedotustilaisuudessa torstaina.

Pariskunta halusi suunnata lahjoituksensa metsäalalle, mutta pohti sopivaa lahjoituskohdetta jonkin aikaa. Riston lisäksi myös Riitta Seppälällä on monenlaisia kytköksiä metsään.

Metsämiesten Säätiö valikoitui lopulliseksi kohteeksi, koska sen painopisteet eli osaaminen, hyvinvointi ja kulttuuri vastaavat pariskunnan omia arvoja. Risto Seppälä kertoo myös saaneensa säätiöltä aikanaan tutkimusapurahoja.

”Sillä kautta säätiö ja sen toiminta on tullut tutuksi”, Seppälä totesi.

”Luotamme siihen, että tätä kautta metsäalan ja muun yhteiskunnan välisen sillan rakentaminen saa huomiota.” Risto Seppälä

Metsäalan sillanrakentaja -rahastosta aiotaan jakaa tulevaisuudessa tunnustuspalkintoja henkilöille, jotka ovat vieneet tutkimustietoa käytäntöön ja edistäneet metsäalan ja muun yhteiskunnan vuoropuhelua.

Rahaston tuotoista on määrä jakaa aluksi 10 000 euron tunnuspalkinto joka toinen vuosi. Ensimmäinen palkinto jaetaan näillä näkymin vuonna 2028.

Pääoman karttuessa palkinto voidaan jakaa myös useammin tai sen suuruutta voidaan kasvattaa. Sääntöjen mukaan palkinto voidaan jakaa myös useammalle eri henkilölle.

Päätökset tunnustuspalkintojen saajista tulee tekemään Metsämiesten Säätiön hallitus.

”Luotamme siihen, että tätä kautta metsäalan ja muun yhteiskunnan välisen sillan rakentaminen saa huomiota.”

Metsäalan sillanrakentaja -rahasto on niin sanottu määrätarkoitusrahasto. Lahjoittajat ovat laatineet rahaston pääoman ja tuoton käyttökohteen määrittävät säännöt yhdessä säätiön kanssa.

Säätiö lupaa rahaston pääomalle kiinteän neljän prosentin tuoton eikä peri hallinnointipalkkioita.