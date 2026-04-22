Mies menehtyi metsätöissä JanakkalassaPoliisin mukaan iäkäs mies menehtyi jäätyään puristuksiin kaatuneen puun alle.
Janakkalassa tapahtui onnettomuus metsätöissä tiistaina 21. huhtikuuta.
Poliisin tiedotteen mukaan iäkäs mies jäi puristuksiin kaatuneen puun alle ja menehtyi.
Poliisi ei epäile asiassa rikosta, vaan tapahtumaa selvitetään kuolemansyyn tutkintana.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
