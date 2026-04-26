Lukijalta: Valkohäntäpeuralupia myönnetään riittävästiPäivitettyjen kantatavoitteiden saavuttaminen edellyttää kannan pienentämistä monilla hirvitalousalueilla, kirjoittaa Pohjois-Hämeen riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.
MTK on huolissaan valkohäntäpeurakannan kasvusta (MT 16.4.). Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on kasvanut hieman edellisvuodesta usean peräkkäisen vuoden laskun jälkeen. Kannan tiheydessä esiintyy kuitenkin suurta alueellista ja paikallista vaihtelua.
Pääosassa lounaisen Suomen hirvitalousalueista oli saavutettu alueellisten riistaneuvostojen niille asettamat peuratiheystavoitteet edellisellä metsästyskaudella. Samaan aikaan suurpetojen aiheuttama saalistuspaine on todennäköisesti runsastunut, mistä johtuen viime keväänä valkohäntäpeuran pyyntilupia haettiin viidennes edellisvuotta vähemmän.
Pyyntilupien käyttöaste on kuitenkin jäänyt vuosittain maltilliseksi eli Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupamäärä olisi mahdollistanut huomattavasti suuremman saalismäärän.
Luke on kehittänyt valkohäntäpeuran kanta-arviomenetelmää ja tuoreimman arvion perusteella käsitys peurakannan koosta on muuttunut. Kantatavoitteiden saavuttaminen edellyttää nyt kannan pienentämistä monilla hirvitalousalueilla.
Riistakeskus pitää tärkeänä, että tulevalla metsästyskaudella valkohäntäpeuroja metsästetään tiheän kannan alueilla riittävästi ja kannan kasvu saadaan pysäytettyä ja kanta hirvitalousalueittain asetetulle tavoitetasolle.
Peuratilanne vaihtelee huomattavasti, joten haettava pyyntilupamäärä ja syksyn metsästys on mitoitettava paikallinen tilanne ja alueelliset tavoitteet huomioon ottaen.
Kantatavoitteissa on pyritty ottamaan huomioon, että vahingot pysyvät kohtuullisina, mutta samalla peurakanta pysyy ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tasolla.
Hyvällä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla maanomistajien ja metsästäjien välillä voidaan osaltaan edesauttaa kestävää kannansäätelyä.
Jani Körhämö
riistapäällikkö, Pohjois-Häme
Suomen riistakeskus
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat