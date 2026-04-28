Puun käyttö kasvoi hieman viime vuonnaMetsäteollisuus käytti viime vuonna raakapuuta kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.
Puun käyttö jäi viime vuonna niukasti alle 80 miljoonaan kuutiometriin.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan raakapuun käyttö kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta.
Suurin kasvu tuli metsäteollisuudesta, joka käytti puuta 66 miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.
Metsäteollisuuden käyttämässä puusta kotimaista oli lähes 63 miljoonaa kuutiota.
Tuontipuun käyttö väheni yhdeksän prosenttia ollen vain reilu kolme miljoonaa kuutiota. Raakapuuta tuotiin eniten Virosta, Latviasta ja Ruotsista.
”Vielä 2000-luvun alkupuolella tuontipuuta oli suurimmillaan jopa neljännes metsäteollisuuden puunkäytöstä”, toteaa Luken yliaktuaari Markus Toikka tiedotteessa.
Eniten raakapuuta käytettiin sellu- ja sahateollisuudessa. Selluteollisuuden puunkäyttö kasvoi viisi prosenttia ja sahateollisuuden seitsemän prosenttia edellisvuodesta.
Myös kotimaisen sivutuotepuun eli hakkeen ja purun käyttö muussa metsäteollisuuden tuotannossa lisääntyi sahausmäärien kasvun myötä.
Energiantuotannossa raakapuuta poltettiin 13 miljoonaa kuutiometriä. Poikkeuksellisen lämmin vuosi vähensi raakapuun energiakäyttöä. Noin puolella puumäärästä lämmitettiin pientaloja ja toinen puolikas poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa.
