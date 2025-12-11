Koneen säätiö tukee miljoonilla metsähankkeita: Rahoitusta alaharvennuksesta kertovaan kirjaan ja hiililaskelmien tutkimiseenKoneen säätiö myönsi syksyn haussa yli 50 miljoonaa euroa rahoitusta lähes 400 hankkeelle.
Koneen säätiö on myöntänyt syksyn rahoitushaussa yli 52 miljoonaa euroa rahoitusta tieteen ja taiteen tekemiseen.
Lisäksi erillisessä Metsän puolella -haussa rahoitusta myönnettiin 2,9 miljoonaa euroa metsäaiheisille hankkeille.
Metsän puolella -aloite rahoittaa metsän parissa työskenteleviä tutkijoita, taiteilijoita, journalisteja ja aktivisteja.
Filosofian maisteri Teemu Kaskinen sai 38 900 euroa rahoitusta kirjaan ”Harvennusharha – alaharvennuksen lyhyt historia”. Kirja kertoo siitä, miten alaharvennus nostettiin metsänhoitokeinoista tärkeimmäksi 1980-luvulta lähtien, ja mitä siitä seurasi.
Filosofian tohtori Roosa Rytkönen sai puolestaan 133 700 euroa tutkimukseen siitä, miten metsien hiililaskennan politiikka on muuttunut Suomessa.
Raakkukuningas-nimisen elokuvan tuotantoon ja jälkitöihin myönnettiin 85 000 euroa. Ohjaaja Virpi Suutarin elokuva on ”filosofinen rikoselokuva raakuista, ihmisistä ja luontosuhteista”.
Myös Swamphead oy:n dokumenttielokuva Creaturama – Eläinten eepos sai 36 000 euron rahoituksen. Hakemuksen mukaan elokuva tuo esiin metsän eläinten näkökulman ja metsän moniäänisyyden.
Yliopiston lehtori Simo Kyllönen ja työryhmä saivat yli 300 000 euroa hankkeeseen Metsän eläinten puolella – monilajisen ennallistamisen eettiset mallit. Hanke tutkii lajikatoa ja metsien ennallistamista eläinten näkökulmasta.
Medianomi Lauri Autere ja työryhmä saivat Lusto 2.0 – Metsäliike luontokäytävien tukena -hankkeeseen 200 000 euron rahoituksen. Kaksivuotinen hanke yhdistää koulutuskiertueen, viestintäkampanjan, metsävahtitoiminnan laajentamisen sekä Metsämarssi-spektaakkelit.
Kirjailija ja valtiotieteiden maisteri Venla Hiidensalo sai 57 600 euroa Metsästä ja siihen liittyvistä myyteistä kertovaan Metsän Helka -nuortenkirjaan.
Kaikki Koneen säätiön rahoittamat metsähankkeet löytyvät täältä.
