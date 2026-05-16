Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuusitukin hinta kipusi viime elokuun tasolle, suomalaiset eivät syttyneet metsänvuokraukseenMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Kuusitukilla käydään kauppaa jo viime elokuun hinnoilla
Puun hinnannousu on ollut kevään ajan vakaata. Kuusitukin hinta kiilasi viikolla 19 samalla tasolle kuin se oli viime elokuussa.
Jutut ovat tilaajille.
2. Myrskyt ja metsäpalot uhkaavat metsiä – myös kolmas riski on kasvamassa
Sääilmiöiden voimistuminen ja vaikeampi ennustettavuus lisäävät metsänhoidon merkitystä entisestään. Myrskyjen lisäksi Suomen metsiä uhkaavat muutkin riskit.
Juttu on vapaasti luettavissa.
3. Osa hakee metsästä rajua tuottoa, osa ei halua katkaista risuakaan
Metsänomistajien toiveet nousevat entistä selvemmin esille myös edunvalvonnassa. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola liittää monitavoitteisuuden yli sukupolvien ulottuvaan metsänomistukseen.
Juttu on tilaajille.
4. Hannes-myrskyn kaatamaa puuta voidaan joutua jättämään metsään
Kun myrskytuhoja tulee paljon kerralla, niiden korjaaminen kestää. Muun muassa Metsänhoitoyhdistys Lounametsän yhtiö on saanut korjattua vasta osan Hannes-myrskyn kaatamista puista.
Juttu on vapaasti luettavissa.
5. Suomalaiset eivät innostuneet metsänvuokraamisesta
Vaikka metsänvuokraus lupaa tasaista vuokratuloa ja vapautuksen metsänhoidon vaivasta, kiinnostus on jäänyt vähäiseksi. Tornator on alan ainoa toimija, joka tarjoaa metsänvuokrausta.
Juttu on tilaajille.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.
Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista:Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat