Poliisi varoittaa karhuista Itä-Suomessa – ”Ei tule lähestyä” Karhu on liikkunut omakotialueella Liperin Ylämyllyllä ja Mäntyharjulla karhu kolaroi rajusti auton kanssa.

Itä-Suomen poliisi on lyhyen ajan sisällä tiedottanut useasta karhukohtaamisesta.

Itä-Suomen poliisi sai maanantaiaamuna 4. toukokuuta tiedon karhuhavainnosta Liperin Ylämyllyllä. Poliisipartio meni paikalle selvittämään karhun liikkumista ja turvaamaan aamuliikennettä. Uusia havaintoja karhusta ei kuitenkaan saatu. Poliisin lisäksi alueen suurriistavirka-avun (SRVA) toimijat ovat valmiudessa.

Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen, arviolta viime vuonna syntynyt pentu. Ensisijaisesti karhu pyritään saamaan palaamaan saapumaansa reittiä pois ihmisasutuksen läheisyydestä.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, ettei ihmisten tule lähestyä karhua eikä esimerkiksi kuvata sitä, vaan ilmoittaa havainnostaan hätänumeroon 112.

Poliisi muistuttaa myös siitä, että viimeistään nyt on hyvä lopettaa lintujen ruokinta ja poistaa myös muut mahdolliset ravintohoukuttimet pihoilta. Nämä ovat usein helpoin tapa vähentää karhujen pihavierailuja. Eläimet etsivät talven jälkeen ruokaa.

Karhu oli mukana myös liikenneonnettomuudessa Mäntyharjulla. Poliisi etsi loukkaantunutta karhua, mutta etsinnät on nyt lopetettu.

Karhu tuli yllättäen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä valtatielle 5, Mäntyharjun Karankamäen kohdalla. Kuskina ollut Toni kertoo Ilta-Sanomille, ettei ehtinyt kunnolla väistää eläintä.

”Se nousi ojan pohjalta yhtäkkiä tielle. Löin liinat tiskiin ja rykäisin autoa oikealle niin paljon kuin pystyin, mutta kuskin puolen etukulma osui karhun torsoon”, Toni kertoo lehdelle.

Karhu sai kolarissa kovan kolauksen ja se lensi muutamalla kierrevoltilla kaiteen viereen. Autossa olleiden arvion mukaan karhu sai kovan tällin ja on vahingoittunut.

Karhua on etsitty alueelta poliisin ja SRVA:n toimesta, mutta sitä ei ole löydetty. Poliisi pyytää yhä ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen.

Karhu on loukkaantuneensa vaarallinen eikä sitä tule lähestyä.

Suomessa saa käyttää vain niin sanottuja heti tappavia rautoja joidenkin riistaeläinten ja minkin pyynnissä.

Ennen vappua Itä-Suomen poliisi määräsi Pielavedellä lopetettavaksi karhun, jonka jalassa oli pienpetopyyntiin tarkoitettu pyyntirauta. Karhu ei pystynyt käyttämään jalkaansa pyydyksen takia.

Raudat on kuitenkin aina sijoitettava kestävän suojarakenteen sisälle, ja suojarakenteen suuaukon läpimitta saa olla enintään kahdeksan senttimetriä. Suojaamattomat raudat, joihin muu kuin pyydettävä eläin voi astua, ovat kiellettyjä.

Poliisi pyysi Pielaveden riistahoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua (SRVA) karhun etsimiseksi ja lopettamiseksi.