Liekehtivä euroviisukevät huipentui Pihtiputaan kisakatsomoissa: ”Aivan ihana ilta!” Suomen viisukappaleen toisen esittäjän Pete Parkkosen on kotiseuduilla elettiin viisulauantaina äärimmäisessä jännityksessä.

Viisuja pääsi Pihtiputaalla seuraamaan useammassakin kisakatsomossa. Pihtipudassalissa osallistujia oli mukana noin 300. Kuva: Ari Kinnunen

Henna Lääveri

Asiantuntijaraatien pisteidenjaon aikana laulaja Parkkosen ja viulisti Linda Lampeniuksen Liekinheitin-kappale nousi jopa kärkikolmikkoon. Yleisöpisteiden jälkeen kappale sijoittui kilpailussa kuudenneksi.

Pihtiputaalla Euroviisujen finaalilähetystä oli mahdollista kokoontua seuraamaan kolmeen eri kisakatsomoon, Pihtipudassaliin, paikalliseen ravintolaan sekä Parkkosen kotikylällä sijaitsevaan Elämäjärven kylätaloon.

Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen ennätti vierailla Elämäjärven ja Pihtipudassalin viisuvalvojaisissa, joista jälkimmäisessä osallistujia oli hänen arvionsa mukaan noin 300.

Liekinheitin-faneja oli paikalla kaiken ikäisiä, vaikka kaikkein nuorimmat eivät aamuyölle asti venynyttä pisteiden laskua jääneetkään seuraamaan.

Vaikka voittoa ei ennakkosuosikille tullutkaan, Kinnunen on erittäin tyytyväinen suoritukseen.

”Kyllähän Pete ja Linda todella hienon esityksen vetivät, niin että hyvin meni kaikin puolin”, hän kertoo.

Viisukuumetta Pihtipudas sai potea helmikuusta asti, kun Parkkonen ja Lampenius lunastivat viisuedustuspaikan Uuden Musiikin Kilpailun voiton myötä.

Pihtiputaan hallitseva mummo Sirpa Närhi kertoo viisukuumeen tuoneen reilun 3 600 asukkaan kuntaan piristystä ja yhteistä jännitettävää vaikeidenkin aikojen keskelle.

”Kyllähän tämä oli ihanaa, että meillä tällä Pihtiputaalla vallitsi tällainen yhteneväisyyden tunne. Se on ollut ihan aistittavissa, kun tuolla on liikkunut ihmisten parissa. Kyllä kaikki puhuivat viisuista”, hän kuvailee kevättä.

Pihtipudassalin kisakatsomon osallistujilla jaettiin illan aikana kannustusvälineiksi muun muassa Lindan, Peten, Suomen lipun tai liekinheittimen kuvia. Osallistujat pääsivät myös viisubingoilemaan.

Tunnelma katsomossa nousi Liekinheittimen kohdalla kattoon.

”Kun Pete ja Linda esiintyivät, ei siellä kuullut yhtään mitään, kun kaikki huusivat yhteen ääneen. Oli kyllä aivan ihana ilta”, Närhi kuvailee.

Lampeniuksen ja Parkkosen esitys keräsi yhteensä 279 pistettä, joista kansainväliseltä raadilta kertyi 141 pistettä ja yleisöltä 138 pistettä.

Viisujen voittaja Bulgaria yllätti Pihtiputaan mummot, mutta Närhen mukaan kisat ovat aina kisat.

”Kyllä tämä silti oli Suomelle ja Pihtiputaalle voitto!”, Närhi summaa.

Kinnusen mukaan Parkkosta ei kauaa jouduta kotikonnuilla odottamaan. Parkkosen kesänavajaiskeikka on luvassa kesäkuun alkupuolella.

Tämä yhteydessä viisuedustajaa tullaan myös jollakin tavalla muistamaan kisamenetyksestä.