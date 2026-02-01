ATL: Kiinalaiselta Metsa Forestryltä halpa ajokone – ”Olen vakuuttunut, että se pystyy nostamaan tukin”Suunnittelijan mielestä metsäkoneessa ei tarvita ylettömästi tekniikkaa eikä sen tarvitse olla kallis.
Uudenlaista Metsa TF80 -ajokonetta valmistetaan Kiinassa, mutta monet sen tekniset ratkaisut ja rakenneajattelu tulevat Ruotsista ja Magnus Östlundilta, joka on tuonut edullisia kiinalaisia pyöräkuormaajia Pohjoismaihin jo vuodesta 2007.
Metsätraktorissa on Stage V -moottori ja tehoa 37 kilowattia. Sen kuormakapasiteetti on 3,5 tonnia ja oma paino samaa luokkaa. Nosturin ulottuvuus on 4,2 metriä.
Kuinka paljon se nostaa? Pystyykö se nostamaan tukin? kysyi ruotsalaislehti Lantbrukets Affärstidning (ATL) jutussaan.
”Sen pitäisi nostaa 400–600 kiloa. Olen vakuuttunut siitä, että se pystyy nostamaan myös tukin, vaikka sellaista ei ollut testivaiheessa saatavilla”, Magnus Östlund totesi.
Kohderyhmänä ovat Östlundin mukaan pienemmät metsänomistajat, jotka pohtivat metsätraktorin hankintaa. Ensimmäinen ruotsalainen ostaja on jo tehnyt kaupat.
Metsa-koneen hinta on 400 000 kruunua (38 000 euroa) perille ja käyttövalmiina toimitettuna.
”Osa ajattelee, että kiinalaiset koneet ovat huonolaatuisia, mutta näin ei välttämättä ole. Toki jotain voi mennä rikki tässäkin, mutta niin voi käydä kaikille koneille”, Östlund pohtii.
