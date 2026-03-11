Mikkeliläisen yrityksen hirsitalot nousevat ripeästi kokonainen seinäelementti kerrallaan Yleensä hirsitalot pystytetään hirsi kerrallaan. Patentoitu kulmaratkaisu mahdollistaa perinteistä nopeamman tavan.

LockCorner on valmistanut muun muassa tämän Kyyveden rannalla sijaitsevan saunamökin.

Henrik Hohteri

Mikkeliläinen hirsirakentamiseen yritys LockCorner oy on patentoinut ratkaisun, joka mahdollistaa hirsirakennusten kokoamisen elementeistä.

Valmiit seinäelementit ikkunoineen ja ovineen liitetään toisiinsa työmaalla.

Elementtirakentamisen hirrestä mahdollistaa yrittäjä Risto Haikosen kehittämä kulmaratkaisu.

Nurkissa on salvokset, mutta ne lukitaan erillisillä lukitusraudoilla.

”Lukitusjärjestelmä tekee rakenteesta tiiviin. Se ei rajoita liikettä, salvokset ovat sellaisia, että ne mahdollistavat jokaisen seinän oman elämän”, Haikonen selittää.

Ratkaisu nopeuttaa hirsirakennuksen tekemistä vesikattoon jo pystytyspäivänä, kun rakennusta ei tarvitse koota perinteiseen tapaan hirsi kerrallaan. Näin suurempi osa rakentamisesta tapahtuu säältä suojassa hallituissa olosuhteissa.

Risto Haikonen on rakentanut 1990-luvulta lähtien yli 70 omakotitaloa ja monia pienempiä rakennuksia.

LockCornerin hän perusti vuonna 2024 yhdessä tyttärensä, talonrakentaja Anna-Leena Haikosen kanssa. Yritykselle on valmistumassa CNC-tuotantolinja, joka mahdollistaa noin 80–100 mökin tai huvilan rakentamisen vuodessa.