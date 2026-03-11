Lukijalta: Päätösvalta metsätiedoista on palautettava metsänomistajalle Avoimen tiedon äärellä maanomistajan rooliksi jää arvailla, kuka oman metsän tietoja käyttää ja mihin tarkoitukseen, kirjoittaa kenttäpäällikkö Jouni Väkevä MTK:sta. ”Toimintamalli murentaa vakavasti metsänomistajan luottamusta omaisuuden- ja henkilötiedonsuojaan.”

Metsäpalstoja. Kuvituskuva. Kuva: Pasi Leino

Mielipide | Politiikka Lukijalta Jouni Väkevä

Metsävara- ja luontotiedot ovat muuttuneet digitaalisiksi ja siirtyneet yhä enemmän avoimiin verkkopalveluihin. Maanomistajalle metsätieto on omaisuus- ja elinkeinotietoa, jonka käytöstä hänen tulee voida itse päättää.

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu on toimiva ja laajasti käytössä oleva kanava, jossa metsänomistaja antaa luvan eri toimijoille tietojensa käyttöön.

Metsänomistajan oikeuksia kuitenkin haastaa sen rinnalle rakennettu metsätiedon avoin jakelukanava, jonka kautta samat julkisin varoin tuotetut tiedot ovat kenen tahansa ladattavissa. Maanomistajan nimeä tai yhteystietoja ei rajapinnan kautta jaeta, mutta nekin voi halutessaan selvittää kiinteistötunnuksen avulla.

Maanomistajan rooliksi jää arvailla, kuka oman metsän tietoja käyttää ja mihin tarkoitukseen.

Keskeisenä perusteluna tietojen avoimuudelle on julkisin varoin tuotetun tiedon käytön tehostaminen. Uusia palveluja onkin kehittynyt, mistä esimerkkeinä metsäkiinteistön arvon määritys, luontoarvojen pisteytys tai kuviotason tietojen selailu ja lataaminen. Palvelut eivät edellytä tunnistautumista, kiinteistötunnus riittää ja sen avulla voi selata ja ladata tietoja kenen tahansa metsäkiinteistöstä.

Avoimen tiedon äärellä maanomistajan rooliksi jää arvailla, kuka oman metsän tietoja käyttää ja mihin tarkoitukseen. Toimintamalli murentaa vakavasti metsänomistajan luottamusta omaisuuden- ja henkilötiedonsuojaan.

Metsätietojen käsittelyä ohjaavassa lainsäädännössä tulee jatkossa selkeästi kirjoittaa auki, että tietojen yhdistäminen kiinteistötunnukseen tekee niistä yksiselitteisesti henkilötietoja. Tällöin tietojen käyttäjällä pitää olla laillinen peruste niiden käsittelyyn, esimerkiksi suostumus, asiakassuhde, jäsenyys tai muu vastaava lain mukainen peruste.

Metsätiedon hyödyntämisessä on vielä paljon potentiaalia ja kehittyvän teknologian mahdollisuudet tulee jatkossakin ottaa käyttöön, mutta työ on tehtävä maanomistajan perusoikeuksia kunnioittaen.

Jouni Väkevä

Kenttäpäällikkö

MTK