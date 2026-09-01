LRF eli Ruotsin MTK haluaa maanomistajille ja metsästäjille paremmat mahdollisuudet vähentää villisikojen määrää.

Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF vaatii poliittisia toimia villisikojen määrän nousun hallitsemiseksi. Taustalla on ennuste villisikojen määrän tuntuvasta noususta Ruotsissa.

Afrikkalainen sikarutto jylläsi maassa vuonna 2023. AFS-tautivapaaksi maa julistettiin 25. syyskuuta 2024.

LRF perusteleekin populaation hallinnan tarvetta myös ASF-riskin torjunnalla.

Järjestön varapuheenjohtaja Mikaela Johnsson toteaa ruotsalaiselle Tv4:lle, että vaikka tauti ole vaarallinen ihmiselle, aiheuttaa se suuria häiriöitä yhteiskunnassa.

Maan ympäristönsuojeluviraston raportin mukaan villisikojen määrä voisi kasvaa nykyisestä lähes 600 000 yksilöstä jopa miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, jos mitään ei tehdä.

LRF haluaa poliitikkojen antavan maanomistajille ja metsästäjille paremmat edellytykset metsästyksen lisäämiseksi ja siten Ruotsin elintarviketuotannon suojelemiseksi.

Järjestö on aiemmissa kannanotoissaan esittänyt villisikakannan vähentämistä jopa 90 prosentilla.

Metsästysvuonna 2024–2025 Ruotsissa ammuttiin noin 160 000 villisikaa.

LRF:n Johnsson painottaa, ettei vastuu villisikakannan hallinnasta voi jäädä vain metsästäjien harteille.

”Ruotsin metsästäjät tekevät jo nyt valtavasti työtä. On sähköasentajia, opettajia, palomiehiä, poliiseja, maanviljelijöitä ja monia muita, jotka lähtevät työpäivän päätyttyä pimeässä metsästämään yöllä. Emme voi vierittää kaikkea vastuuta heille ja samalla uskoa, että kaikki ratkeaa”, Johansson kertoo järjestön tiedotteessa.

”Jos populaation on määrä pienentyä, yhteiskunnan on myös tarjottava metsästäjille paremmat olosuhteet menestyä.”

Ruotsin ympäristönsuojeluviraston raportin mukaan teurastettujen villisikojen määrää on lisättävä, jotta populaatio vakiintuisi tai pienenisi.

LRF on ollut myös hyvin kriittinen nykyisiä villisikojen ruokintaa koskevia sääntöjä kohtaan.

”On vaikea ymmärtää logiikkaa haluta vähentää villisikakantaa, mutta samalla antaa sen kasvaa ruokkimalla villisikoja. Tutkimukset osoittavat, että lisärehu voi lisätä sekä villisikojen selviytymistä että lisääntymistä. Jos aiomme vähentää populaatiota, meidän on uskallettava keskustella myös ruokinnasta”, Johansson sanoo.

Ruotsin maatalousvirastonarvioiden mukaan villisiat aiheuttivat vuodelta 2023 jopa 47 800 tonnin viljavahingot. Tämä vastaa noin 8–9 leipää ruotsalaista kohden.

Johansson muistuttaakin, etteivät villisikojen aiheuttamat satotuhot iske vain maanviljelijään.

"Se vaikuttaa myös ruotsalaiseen ruoantuotantoomme. Jos poliitikot ovat tosissaan ruokaturvan vahvistamisesta, heidän on tarjottava maanomistajille ja metsästäjille paremmat olosuhteet villisikojen määrän pitämiseksi kurissa. Tämä on tärkeää sekä ruoantuotannon että valmiutemme kannalta."

LRF:n vaatimat poliittiset toimenpiteet Villisikojen ruokinnan sääntely. ”On vaikeaa vähentää villisikojen populaatiota samalla, kun niitä ruokitaan tavalla, joka edistää niiden selviytymistä ja syntyvyyttä.” Viranomaisille selkeämpi valtuus vähentää luonnonvaraisten eläinten aiheuttamia vahinkoja. ”Ruotsin maatalousvirastolle, Ruotsin ympäristönsuojeluvirastolle ja Ruotsin metsähallitukselle tulisi antaa selkeä vastuu työskennellä luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi.” Luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinkojen sietokykyrajan käyttöönotto maataloudessa. ”Aivan kuten metsässä, tulisi olla raja sille, kuinka paljon vahinkoa yhteiskunta hyväksyy pelloilla ja viljelykasveilla.” Villisikojen ansojen tehostaminen. ”Säännöksiä tulisi muuttaa niin, että myös aikuiset villisiat voidaan pyydystää ansoilla.” Metsästystä koskevien sääntöjen on nykyaikaistaminen. ”Metsästäjän ei pitäisi ottaa riskiä metsästysrikoksen tekemisestä, jos synnyttävä emakko kuolee vahingossa metsästyksen aikana.” Maataloustöiden yhteydessä tapahtuvan metsästyksen sääntöjen selkeyttäminen. ”Tulisi olla selvää, että metsästystä voidaan harjoittaa samanaikaisesti esimerkiksi sadonkorjuun kanssa, jos se tehdään turvallisesti.” Droonien käytön salliminen metsästyksen apuvälineenä. ”Droonit voivat helpottaa villisikojen löytämistä ja tehostaa metsästystä.” Lähde: Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF

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