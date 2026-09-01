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Metsä
|
Kalastus
1.9.2026
08:16
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
täplärapu
pyrstöjalkatauti
ravustus
Pirkanmaa
kalatalous
Erä
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