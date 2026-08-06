Ruotsin villisikakanta voi nousta miljoonaan yksilöön vuoteen 2030 mennessä, uutisoi ruotsalaislehti Skogsaktuellt.

Ennuste villisikakannan kehityksestä perustuu Linköpingin yliopiston tutkimukseen, joka tehtiin Ruotsin ympäristönsuojeluviraston toimeksiannosta. Kannan arvioitiin olevan hieman yli 600 000 eläintä vuonna 2025, ja jos kehitys jatkuu ilman metsästyksen lisäämistä, kannan odotetaan kasvavan miljoonaan vuoteen 2030 mennessä – eli samalle tasolle kuin Tukholman väkiluku.

Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF kritisoi nyt sitä, että Ruotsilta puuttuu kansallinen tavoite siitä, kuinka suuri villisikakannan maassa halutaan olevan.

Tanskan ja Norjan tavoitteena on pitää villisiat poissa maasta, kun taas Suomi pyrkii pitämään kannan hyvin pienenä, lehti kirjoittaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on noin 2 400 villisikaa.

LRF:n mukaan villisikakannan kasvu vaikeuttaa saavuttamasta tavoitetta, jonka mukaan Ruotsin elintarviketuotantoa pitäisi lisätä. Järjestö vaatii, että Ruotsin villisikakantaa pienennetään huoltovarmuuden nimissä.

Villisiat tuhoavat viljelyksiä ja lisäävät vakavien eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton sekä suu- ja sorkkataudin, riskiä.

”Emme voi vaikuttaa ympärillämme käytäviin sotiin tai maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöihin, mutta voimme vaikuttaa siihen, kuinka suuri villisikakanta Ruotsissa on.” Mikaela Johnsson

Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin Ruotsissa ensimmäisen kerran Fagerstassa syyskuussa 2023. Merkittävien ponnistelujen jälkeen Ruotsi julistettiin taudista vapaaksi vuotta myöhemmin.

LRF:n varapuheenjohtajan Mikaela Johnssonin mukaan Ruotsin villisikakannan hallinnasta tarvitaan laaja poliittinen yhteisymmärrys.

”Emme voi vaikuttaa ympärillämme käytäviin sotiin tai maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöihin, mutta voimme vaikuttaa siihen, kuinka suuri villisikakanta Ruotsissa on”, hän paaluttaa.

Skogsaktuellt: LRF: Vildsvinsstammens storlek är en beredskapsfråga