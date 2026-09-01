Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden 2026 loppuunHallitus vahvistaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa uusilla toimilla ja lisärahoituksella.
Hallitus kertoo vahvistavansa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Hallitus arvioi myös taudin aluetaloudellisia vaikutuksia.
Hallitus sanoo suhtautuvansa vakavasti Suomessa todetun afrikkalaisen sikaruton torjuntaan ja varaa resursseja taudin hallintaan saamiseksi. Resursseja tarkastellaan osana vuoden 2026 kolmatta lisätalousarviota sekä vuoden 2027 täydentävää talousarviovalmistelua.
Metsästyksen tehostamiseksi metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden 2026 loppuun saakka, ja torjuntatoimien rahoitus varmistetaan talousarvioprosessien yhteydessä.
Myös Suomen Sikayrittäjät ry päätti eilen nostaa Suomessa pyydetyistä villisioista metsästysseuroille maksettavan toiminta-avustuksen 185 eurosta 300 euroon. Korotuksilla kannustetaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta.
Valtioneuvoston tiedotteen mukaan jatkossa myös metsästys on sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi.
Hallitus kertoo tiedotteessa olevansa valmis toimimaan metsästyksen tehostamiseksi myös kaikilla muilla keinoilla, jotka Ruokavirasto asiantuntijavirastona näkee tarpeelliseksi.
Muita ASF-torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa, näytteenottoa ja viranomaisten operatiivisia toimia. Tarvittaessa ydinalue aidataan. Aitaamisen tavoitteena on rajoittaa villisikojen liikkumista ja pienentää riskiä taudin leviämisestä uusille alueille.
Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Jatkotoimet varmistetaan vuoden 2027 täydentävän talousarvion sekä ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.Artikkelin aiheet
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