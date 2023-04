Tee kesäkeinu puupalikoista ‒Muokkaa ulkonäköä pintakäsittelyllä tai erilaisella köydellä Nikkaroi perinteisen lautakeinun sijasta palikkakeinu vaikkapa kesämökkivieraita ilahduttamaan.

Palikkakeinu ilahduttaa kesäkuukausina pihapuuhun ripustettuna. Kuva: Susanna Uusitalo

MT Metsä | Harrastukset 19:00 Susanna Uusitalo

Moni muistaa lapsuudestaan puun oksaan ripustetun lauta­keinun, jossa sai lentävät vauhdit. Nikkaroi keinu tukevista puupalikoista ja ripusta se sopivalle paikalle puun oksaan tai vaikka huoneen kattoon.

Mallityössä on käytetty kuusta, mutta voit hyvin valita jonkin muun puu­materiaalin. Pintakäsittelyllä sekä köyden paksuudella ja värillä saat helposti muokattua keinusta omaan makuusi sopivan.

Tarvikkeet 10 kpl 250 x 45 x 25 mm:n kokoisia palikoita höylätystä laudasta pora ja 9 mm:n tai 10 mm:n paksuinen puuporanterä mitta kynä hiomapaperia 12 metriä 8 mm:n paksuista kierrettyä köyttä ja sakset ohutta metallilankaa tai iso silmäneula ja kestävää lankaa

Tee näin

1. Sahaa tai sahauta puutavaraliikkeessä 10 palikkaa kokoon 250 x 45 x 25 mm. Poraa palikoihin reiät köyttä varten: palikan kumpaankin päähän tehdään yksi reikä 30 mm:n päähän palikan päästä. Reikien tulee olla 1–2 mm paksumpia kuin köysi.

Kuva: Susanna Uusitalo

2. Hio palikoiden reunat ja reiät käsin hiomapaperilla.

Kuva: Susanna Uusitalo

3. Leikkaa köysi kahdeksi kuuden metrin mittaiseksi kappaleeksi. Pujota köyden pää ohuen metallilangan tai neulan ja langan avulla ensimmäisen palikan reiästä. Jos köyden kierteet alkavat purkaantua, voit teipata luonnonkuituköyden pään tai polttaa polyesteriköyden säikeet yhteen. Jätä palikan päähän ylimääräistä köyttä 1,5 metriä ja tee solmut palikan molemmille puolille. Kiristä solmut mahdollisimman lähelle palikkaa. Lisää seuraava palikka ja tee solmu samalla tavalla. Pujota loput palikat ja tee jokaiseen väliin tiukka solmu.

Pujota toinen köysi samalla tavalla mutta aloita vastakkaisesta suunnasta, jotta köyttä on 1,5 metriä palikkarivistön vastakkaisilla puolilla. Nyt keinun molemmissa päädyissä on lyhyempi ja pidempi köysi. Pidempi köysi on keinun ripustusta varten.

Kuva: Susanna Uusitalo

4. Solmi lyhyt köysi pidempään köyteen usealla solmulla: Kierrä lyhyt köysi pidemmän köyden ympäri ja tuo köyden pää muodostuneesta silmukasta läpi. Jatka solmuja edellisen alapuolelle kiertämällä köyttä molempien köysien ympärille. Kun lyhyempi köysi loppuu, pujota sen pää solmujen sisälle. Ripusta keinu haluamaasi paikkaan.

Kuva: Susanna Uusitalo

Ohje on julkaistu Aarteessa 3/2023.